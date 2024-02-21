Şahinler çetesine yeni operasyon: Çete lideri yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı

Genel

Torpille işe girenlerle ilgili Diyanet\'ten çok konuşulacak açıklama

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

İstanbul'da polis ekiplerinin, organize suç örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. Düzenlenen son operasyon, kamuoyunda "Şahinler Grubu" olarak bilinen çeteye yönelik gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskında, örgütün içerisindeki ayrı çetenin lideri olan Hasan Akdeniz, Üsküdar'daki evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

Tutuklu bulunan Mehmet Şahin'in yönettiği suç örgütü içerisinde ayrı çeteleşme olduğu, kurulan örgütlerin başında Hasan Akdeniz'in olduğu ve Akdeniz'in firari olduğu öğrenilmişti.

YATAK ODASINDAKİ GİZLE BÖLMEDE KISKIVRAK YAKALANDI

Firari şüphelinin yakalanması ve örgüt içerisindeki ayrı çetenin çökertilmesi için titiz çalışma yürütüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı.

18 eylemden sorumlu örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz'in 20 Şubat'ta Üsküdar'da bulunan evine operasyon yapıldı. Hasan Akdeniz, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı. Evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 91 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Şahinler" olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütünün; silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, silahlı tehdit gibi 18 eyleme karıştığını tespit ederek harekete geçmişti.

Örgüt lideri ve üyelerine yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Mehmet Şahin ile birlikte 26 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.