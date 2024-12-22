Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

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Sarıkamış şehitlerine saygı nöbeti

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, üniversite öğrencileri sıfırın altında 12 derece soğuk ve kar yağışı altında asker kıyafetleri giyerek temsili saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu önünde toplanan katılımcılar buradan Alisofu Şehitliği'ne yürüdü. Şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törende konuşan Kars Valisi Ziya Polat, 22 Aralık'ın en soğuk gün olduğunu söyledi.

Vali Ziya Polat, "En soğuk gün 22 Aralık, Bugün Sarıkamış Harekatı'nın başladığı gün, 10 binlerce yüreğimizin donduğu gündür. Tabi bu devlet için, bu millet için, ezan için, bayrak için, şehadet şerbeti içen, beyaz kefen giyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Sarıkamış Türk tarihinin en dondurucu günüydü" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından temsili nöbet değişimi yapıldı. Öğrenciler künyelerini sayarak nöbeti değişimi yaptılar ve ay-yıldızlı bayrağımızı öperek birbirlerine teslim ettiler. Etkinlik daha sonra sona erdi.