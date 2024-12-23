Sultangazi'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi

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Sultangazi'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi Sultangazi'de Sarıkamış Harekatının 111'inci yıldönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri için hazırlanan Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

23.12.2024 01:42  Güncelleme: 01:49
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Sultangazi'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi

İSTANBUL - Sultangazi'de Sarıkamış Harekatının 111'inci yıldönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri için hazırlanan Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi'de Sarıkamış Harekatının 111'inci yıldönümü nedeniyle program düzenlendi. Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni gerçekleştirildi. Kars Sarıkamış İsisu ve Karaurban Köyü Derneği ve Sultangazi Belediye ortaklığında düzenlenen tören öncesinde Sarıkamışlı vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak Hatıra Ormanı'nın bulunduğu alana hareket etti. Konvoyun alana ulaşmasının ardından başlayan törende, ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Mehter marşı ile devam eden programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve Kars Sarıkamış İsisu ve Karaurban Köyü Derneği Başkanı İbrahim Aktaş katıldı.

"Sultangazi halkımız ile şehitlerimizi anmak için fidan dikimi gerçekleştirdik"

Törene katılan Kars Sarıkamış İsisu ve Karaurban Köyü Derneği Başkanı İbrahim Aktaş, "Bugün burada hem caddemizin açılışını hem de Sarıkamış'a benzeyen fidanlık çevremizin Sarıkamış Şehitleri adına açılış töreni için buradayız. Sultangazi Belediyemiz ile ortak bir projemiz bu. Projemize destek veren TBMM Genel Sekreteri Sayın Talip Uzun, Sultangazi Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun, Sayın Valimiz Davut Gül'e teşekkürlerimi sunarım. Sultangazi halkımız ile şehitlerimizi anmak için fidan dikimi gerçekleştirdik. Destek verenlerden Allah razı olsun. Dün oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında da TFF ile önceden karar verdiğimiz şekilde "1914 Sarıkamış Şehitlerimizi Anıyoruz" pankartı ile maç önü seremoniye çıkıldı" diye konuştu.

Sultangazi\'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Sarıkamış şehitleri anısına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi - Son Dakika
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