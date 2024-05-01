Taksim\'e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi

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Özgür Özel ve İmamoğlu DİSK ile beraber yürüyüşe geçti

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirlerine rağmen Şişli'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri 13 şahsı gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Şişli Harbiye'de toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruba müdahale etti. Polis ekipleri, müdahale esnasında 13 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim'e izinsiz yürümeye çalıştı. Gruba polis müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL