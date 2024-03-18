TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar Eyüpsultan'da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
İSTANBUL - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programına katıldı.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazi ve şehit yakınları için iftar programı düzenlendi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Hulusi Akar, iftar programına katılan şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi ailelerinin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak salona giriş yaptı.
"Milletimizin bekası, halkımızın refahı bizim boynumuzun borcu."
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar programda yaptığı konuşmada "Şunu bilmemiz lazım ki, gerçekten bizim inancımıza göre en yüksek rütbe, en yüksek şeref şehitlikte. Allah hepimize nasip etsin. Bizim yıllarca bu vatanda bu topraklarda rahat, huzur içinde yaşamamızda en büyük pay şehitlerimize ait. Onlardan Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Şehitler bizim başımızın tacı. Şehitler bizim bütün buradaki başarılarımızın birinci kahramanı. Milletimizin bekası, halkımızın refahı bizim boynumuzun borcu. Bu beka konusunda, güvenlik konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gerçekten ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla yapmamız gerekenleri yaptık, yapacağız. Tarihini bilmeyen, milletini tanımayan bazı gafiller hala Suriye'de ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, Azerbaycan'da ne işimiz var diyebiliyor. Onlar bizim kardeşimiz, Azerbaycan bizim kardeşimiz. Biz iki devlet tek milletiz. Libya ile bizim beş yüz yıllık kardeşliğimiz var. Kıbrıs bizim canımız, milli meselemiz. Ege, Akdeniz bizim hak ve menfaatlerimizin olduğu yer, biz Libya'dan bir şey istemiyoruz. Biz iyi komşuluk diyoruz, uluslararası hukuk diyoruz" diye konuştu.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise programda "Ne yapsak azdır bu milletimize. Bu milletimiz hiçbir ortamda ne Cumhurbaşkanımızı yalnız bıraktı, ne bizi yalnız bıraktı her ortamda dualarını eksik etmedi. Allah başımızdan ne gazilerimizi ne şehit yakınlarını eksik etmesin" dedi.
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