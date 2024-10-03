Uraloğlu'ndan Orta Koridor Yatırımları - Son Dakika
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Uraloğlu'ndan Orta Koridor Yatırımları

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un kapasitelerini artırmak için yatırımlar planladıklarını duyurdu.

03.10.2024 20:25
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Bakan Uraloğlu: "Orta koridorun devamında ülkemizden geçen hatların kapasitelerini arttırılması için ciddi yatırımlar planlıyoruz ve hayata geçiriyoruz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye doğudan gelen mevcut hatlar ve Zengezur Koridoru gibi planlanan yeni hatların yanı sıra güneyden gelen hatlar üzerinde de güncel bir şekilde çalışmaktadır. Bu anlamda Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesini Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirme arzusundayız. Orta koridorun devamında ülkemizden geçen hatların kapasitelerini arttırılması için ciddi yatırımlar planlıyoruz ve onları birbiri ardına da hayata geçiriyoruz" dedi.

Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda Lapis Lazuli Koridorunun etkin şekilde kullanılması için alınabilecek tedbirler görüşüldü. Lapis Lazuli Koridoru Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında ticaret ve ulaşım için stratejik bir bağlantı sağlayacak.

"Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesini Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirme arzusundayız"

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın incisi İstanbul'da Lapis Lazuli Koridorunu detaylıca ele alarak değerlendireceğiz. Geldiğimiz durumu bugüne kadar ve bundan sonra neler yapabileceğimizi beraberce istişare edeceğiz. Orta koridorun devamında ülkemizden geçen hatların kapasitelerini arttırılması için ciddi yatırımlar planlıyoruz ve onları birbiri ardına da hayata geçiriyoruz. Bugün burada ele alacağımız Lapis Lazuli güzergahı gibi ilave bağlantı hatlarıyla bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye doğudan gelen mevcut hatlar ve Zengezur Koridoru gibi planlanan yeni hatların yanı sıra güneyden gelen hatlar üzerinde de güncel bir şekilde çalışmaktadır. Bu anlamda Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesini Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirme arzusundayız" dedi.

"Lapis Lazuli manevi değer yüklenmiş bir taştır ve dostluğun taşı olarak da bilinir"

Doğu ve güneyden gelecek yüklerin Avrupa'ya ulaşmasında tıkanıklıklar yaşanmaması için Bulgaristan ile ikinci bir demiryolu açılması noktasında da bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye bulunduğu konumun sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlamak adına gerekli adımları atma noktasında her türlü kararlılığı ortaya koymaktadır. Toplanmamıza vesile olan Afganistan çıkışlı yüklerin dünya pazarına erişimi ve Afganistan'ın ihtiyaçlarının tedariğinin kolaylaştırılmasına destek olacak güzergahı ismini veren Lapis Lazuli gelecek olursak bildiğiniz üzere Lapis Lazuli manevi değer yüklenmiş bir taştır ve dostluğun taşı olarak da bilinir. Bu minvalde değerli olarak düşündüğümüz Lacivert Yol ticareti kolaylaştırmak kültürel bağları güçlendirmek ve bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı desteklemek için büyük bir fırsat sunmaktadır. Keza bu koridor ülkelerimizin özverili çabaları sayesinde önemli kilometre taşlarına da ulaşmıştır. Dün heyetlerimizin ön hazırlık niteliğindeki teknik toplantısında ise bu koridorun etkinliğine dair görüşmeler gerçekleştirildi. Bölge ulaştırma alt yatırımları karayolu ve demiryolu taşımacılığında tarife ve gümrük uygulamaları idari hususlar ve güvenlik tedbirleri ile risk yönetimi gibi bir dizi husus hakkında görüş alışverişinde detaylıca bulundular" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uraloğlu'ndan Orta Koridor Yatırımları - Son Dakika

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