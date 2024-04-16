Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç turizmcilerle şarkı söyledi
Turizm Haftası etkinliklerinde Erdemli Vadisi doldu taştı
KAYSERİ - Kayseri'de 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından İncesu ve Yeşilhisar ilçelerine gezi düzenlendi. Programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turizmcilerle birlikte şarkılar söyledi.
Önce İncesu ilçesinde tarihi Kervansaray ve Arasta Çarşısı'nın tanıtımı ile başlayan program daha sonra Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi'nde bulunan Erdemli Vadisi'nde devam etti. Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, katılımcılara mekanların tarihi ve önemi hakkında bilgiler verirken, turizmcilerle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki protokol üyeleri de onlarla birlikte şarkılar söyledi. İlçeye gelen protokol üyeleri Yeşilhisar Kadın Kooperatifi ürünlerinden alarak destek olurken, Kayseri Ticaret Odası tarafından kooperatife 2 adet dikiş makinesi teslim edildi.
El ele turizm için mücadele verdiklerini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, "Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Yeşilhisar'ın incisi göz bebeğimiz Erdemli Vadisi'ndeyiz. Biz özellikle turizmle ilgili bütün kurumlarımızla el ele seferberlik ruhu içerisinde çalışıyoruz. Özellikle bu yılı turizmle ilgili çok büyük bir sıçrama yılı ilan ettik inşallah. Bu çerçevede de özellikle Kayseri'nin her yerinde bir hazine var. Her yeri keşfedilmeyi bekleyen hazinelerle dolu. Hem antik dönemden itibaren hem Büyük Selçuklu İmparatorluğu ecdadımızın izleri Kayseri'nin her yerinde. Ben geçen gün demiştim ki eğer deniz dışında turizmle ilgili bir potansiyel aranıyorsa bunun en güzel örneği Kayseri'dedir diye söylemiştim. Çünkü dağıyla, tarihiyle, kültürüyle gerçekten bu manada bambaşka bir şehirde yaşıyoruz hep beraber. Ben buralarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burada herkes büyük bir mücadele veriyor. İnşallah hep beraber bu mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Malum Kayseri bir açık hava müzesi. Neresine baksanız bir tarih kokuyor. Mutlaka bir kültürel ortam söz konusu. Şehrimizin doğusu ayrı batısı ayrı bir güzel. Sadece Yeşilhisar bölgemizi göz önüne alsak inanın anlatarak bitiremezsiniz. Daha önce Soğanlı Vadisi'ni şimdi buradaki Erdemli Vadisi'ni, kuş cennetimizi gündeme getirdiğimiz zaman biz bu şehrin güzel insanları olarak sosyal medyadan paylaşımlarla hem bu bölgeyi tanıtmak adına hem ulusal hem de uluslararası boyutta bu güzel mahallemizden bahsetmek adına çalışmalar yapmalıyız diye düşünüyorum. Artık turizm bu işin olmazsa olmazı haline geldi. Herkes imkanlarını kullanarak değişik yerler görmeyi arzu ediyor ama takdir edersiniz ki özellikle yurtdışından gelen turistler tarihi dokunun olduğu böyle ortamları özlüyorlar ve görmek istiyorlar. Buradaki yaşam tarzını merak ediyorlar. Oraya yönelik olarak da gastronomik anlamda da güzel çalışmalar yapıldığını gözlemliyoruz. Bunu Kayseri genelinde yaparken, yöresel olarak bu yörenin çalışmalarını ön plana çıkaracak çalışmalar ile de özellikle kooperatifler marifetiyle sayın valimize teşekkür ediyoruz. Bu da bizim için anlamlı oluyor. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, protokol üyeleri, turizm derneklerinin yönetimi ile üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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