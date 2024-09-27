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Yeni Bir Sanayi Dönemi Başladı

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Bakan Kacır, sanayi istihdamı ve dış ticaretteki gelişmeleri Mobilya Sektör Zirvesi'nde açıkladı.

27.09.2024 14:01
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Bakan Kacır: "Ülkemizin tarihinde ve talihinde yeni bir sayfa açtık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi'ne katıldı

Kacır: "Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıktı"

"Ağustos ayı dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,7 azalmış 4 milyar 992 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş. Bu siz yatırımcı, üretici ve ihracatçılarımızın başarısıdır"

SAKARYA - Sakarya'da düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜİK, Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Bu yıl Ağustos ayında dış ticaret açığımız, geçen yılın Ağustos ayına dek yüzde 42,7 azalmış ve böylelikle aylık 5 milyar Dolar seviyesinin altına düşmüş, 4 milyar 992 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Bu sizlerin başarısıdır. Yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın başarısıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Mobilya Sektör Zirvesi & Arama Konferansı'na katıldı. 22 yılda sanayiden ticarete, tarımdan sağlığa, eğitimden ulaştırmaya hemen her alanda attıkları tarihi adımlarla ülke tarihi ve talihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Bakan Kacır, hayal olarak ifade edilen nice eser ve projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti. Bakan Kacır, "Hatalı sanayi politikaları neticesinde akamete uğramış hikayeler tarihine dönüşmüş sanayileşme tarihimizin seyrini son 22 yılda değiştirdik. Güçlü, rekabetçi üretim altyapısı, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü konumuna ulaştırdık. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıktı. Sayıları 191'den 362'ye yükselen organize sanayi bölgeleri ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi Türkiye'nin üretim üslerine dönüştü. İmalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik" dedi.

"Mobilya üretiminde devler ligindeyiz"

Bakan Kacır, "Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi haline gelen ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimize giden yolda, sanayimizin çarkları işliyor. Mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi ve oluşturduğu istihdam bakımından imalat sanayi içinde önemli bir konumda yer alan mobilya sektörümüz de bu tablonun mimarları arasında yerini alıyor. Yıllar içerisinde küçük ölçekli geleneksel atölye tipi üretim yapısından sıyrılarak bilgi tabanlı ve sermaye ağırlıklı üretim altyapısına kavuşan sektörümüzün; nitelikli ve yüksek katma değerli ürün kalitesi ile bugün küresel mobilya pazarında nasıl sağlam bir konuma sahip olduğunu gurur ve mutlulukla görüyoruz. Dünya'nın 10'uncu büyük mobilya ihracatçısı olarak mobilya üretiminde devler ligindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak verdiğimiz teşviklerle, sağladığımız desteklerle ülkemiz sanayiinin parlayan yıldızlarından mobilya sektörümüzü yeni yatırımlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmeler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar için son 22 yılda 2 bin 776 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 75 milyar liralık yatırımın ve 68 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Üreticilerimizin inovasyon kabiliyetlerini güçlendirecek, yenilikçi tasarımlara imza atmasını sağlayacak 15 Ar-Ge ve 15 tasarım merkezini sektörümüze kazandırdık. Sektörümüzün; 460 milyar doların üzerindeki küresel mobilya pazarından hak ettiği payı alması için mobilya üretimine yön veren tüm aktörlerle yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Küresel trendler ışığında mobilya sektörümüzün önümüzdeki dönemde başarı dolu yolculuğuna daha güçlü bir ivmeyle devam etmesi için; katma değerli üretimi, yeşil ve dijital dönüşümü temel üç önceliğimiz olarak belirledik. Mobilya sanayimizin bu 3 ana sac ayağı üzerinde yükselmesini hedefliyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda; sanayimizin katma değer ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme ivmesini yükseltecek yeni teşvik enstrümanlarını sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Temmuz ayında Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları'nı hayata geçirdik. Program doğrultusunda, yatırımcılarımızdan, işletmelerimizin ikiz dönüşümde ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritalarını bizlere sunmalarını bekliyoruz. Sunulan yol haritalarıyla uyumlu yatırımları, öncelikli yatırımlar uygulaması ile destekliyoruz" diye konuştu.

"Gurur duyulacak bir tablo"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Dün, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Küresel Yenilik Endeksi 2024 Raporu açıklandı. Ülkemizin, yenilikçilikte imza attığı gurur duyulacak başarıların tescil edildiği bir tablo. Genel sıralamada 37'nci sırada yer alan ülkemiz üst-orta gelirli 34 ülke arasında 3'üncü sıraya yükseldi. Markalar göstergesinde 1'nciyiz, endüstriyel tasarımda 1'nciyiz. Özellikle tasarım alanındaki performansımızda aslan payını mobilya alanında gerçekleştirilen tasarımlar alıyor. Geçtiğimiz sene Türk Patent ve Marka Kurumumuz 54 bin 427 yerli tasarım tescili gerçekleştirdi. Bunların 12 bin 223'ünü mobilya alanında tescil edilen tasarımlar oluşturuyor. İnanıyorum ki sektörümüze kazandıracağımız yeni Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle mevcut rakamları daha da yukarıya taşıyacağız. Bizler sektörümüzü daha üst seviyelere yükseltecek her adımda her daim sizlerle omuz omuza yürümeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizdeki gelişmelerin de sizler tarafından yakından izlendiğinin farkındayız. Etrafımızda yaşanan çatışmalara ve 6 Şubat depremlerinin ağır mali faturasına rağmen Türkiye ekonomisi sürdürülebilir ve nitelikli büyüme patikasında yol almayı devam ettiriyor. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeki ihracatımız ve azalan ithalatımız cari dengede önemli bir düzelmeyi beraberinde getirdi" şeklinde konuştu.

"Bu sizlerin başarısıdır"

Bakan Kacır, "Az önce TÜİK, Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Bu yıl Ağustos ayında dış ticaret açığımız, geçen yılın Ağustos ayına dek yüzde 42,7 azalmış ve böylelikle aylık 5 milyar Dolar seviyesinin altına düşmüş, 4 milyar 992 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Bu sizlerin başarısıdır. Yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın başarısıdır. İnşallah bu istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Tesis ettiğimiz güven ve öngörülebilirlik iklimiyle birlikte ülkemize dış kaynak girişi önemli ölçüde artıyor. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde somut ilerleme kaydetmeye başladık. Ekonomide elde ettiğimiz başarılar ve kazanımlar milletimizin alım gücünü yükselterek talebi güçlendirecek ve sektörümüze de olumlu yansımalar sağlayacaktır. Büyük bir kararlılık ve güçlü bir iradeyle ekonomimizin dayanaklılığını, direncini artıran programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kurguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, sanayimizin ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü ve güvenilir bir yatırım iklimi tesis etmeyi sürdüreceğiz. Gerçekleşecek her yeni yatırımla ülkemiz daha da kalkınacak, büyüyecek, milletimizin refah düzeyi daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Sanayi Dönemi Başladı
Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Sakarya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yeni Bir Sanayi Dönemi Başladı - Son Dakika

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