10 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı - Son Dakika
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10 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Su Kaynakları Balıklandırma Projesi kapsamında, Edirne'deki baraj ve göletlere 10 milyon yavru sazan balığı bırakıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, su üretimi ve su ürünleri konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

20.08.2024 21:45
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10 milyon yavru sazan suya bırakıldı

EDİRNE - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Su Kaynakları Balıklandırma Projesi çerçevesine bu yıl üretilen 10 milyon yavru sazan balığı, Edirne'deki baraj ve göletlere bırakıldı.

İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde gerçekleştirilen programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, su üretimi ve su ürünleri ile ilgili önemli hamlelerin yapıldığını aktardı. İpsala'daki istasyonda bu yıl 10 milyon yavru sazan balığının yetiştirildiğini söyleyen Vali Sezer, yavru sazan balıklarının Edirne'deki su kaynakları ve dağıtım yapılan İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'ye gönderildiğini belirtti.

Su ürünleriyle ilgili 2 milyar dolara yakın ihracatın söz konusu olduğunu belirten Vali Sezer, "Dünyada da çipura ve levrekte birinci, alabalık üretiminde ise ikinci sırada yer aldığımız ifade ediliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, kaynaklar yerinde kullanılınca nereye varılacağı açısından son derece önemli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye'nin balık üretiminde de öncü olduğunu, 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler üretim alanlarını inceledi. Daha sonra Gala Gölü Milli Parkı'nda üretimi yapılan yavru sazanları göle bırakıldı.

10 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı
Kaynak: İHA

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