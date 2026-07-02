10 Yıl Sonra Kaybolan Gülizar Bingöl\'ün Cesedi Bulundu

DİYARBAKIR'da mağarada bulunan cesedin 10 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl'e ait olduğunun belirlenmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında tanık olarak dinlenen oğlu U.B., "Dün 18 yaşıma girdim. Benim annem ben 6 yaşındayken kayboldu. Neden kaybolduğunu öğrenemedik. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2025 yılında kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyalar yeniden incelendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2015'te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı. Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışması ile cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi.

DNA'LAR EŞLEŞTİ; 1,5 AYDA BİN 27 KEZ ARAMIŞ

HTS analizlerinde Bingöl'ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Şüpheli Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleri ile Biroğlu'dan alınan örnekler eşleşti. HTS incelemelerinde ayrıca Gülizar Bingöl ile şüpheli Biroğlu arasında kaybolmadan önce yaklaşık 1,5 aylık sürede bin 27 kez telefon görüşmesi yapıldığı, kayıp bilgisinin ardından şüpheli tarafından aranmadığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TELEFONU, GÜLİZAR'IN CESEDİNİN BULUNDUĞU BÖLGE VE CİVARINDA BAZ VERDİ

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan daraltılmış baz çalışması raporuna göre de Biroğlu'nun telefonunun 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 Ocak 2016 tarihlerinde farklı saatlerde cesedin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara ve çevresinde sinyal verdiği, ayrıca hattın 19 Ocak 2015'te de aynı bölgeden baz verdiği kaydedildi. Kayıp ihbarının yapıldığı 29 Temmuz 2015'te şüphelinin telefonunun Elazığ'ın Maden ilçesi civarında sinyal verdikten sonra kapandığı, 31 Temmuz 2015'te İzmir'de açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığının tespit edildiği ve bu durumun da hayatın olağan akışına aykırı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

'DAHA DÜN 18 YAŞIMA GİRDİM'

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu katıldı. Tutuksuz yargılanan Gülizar Bingöl'ün eşi H.B. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Gülizar Bingöl'ün oğlu U.B., annesini 6 yaşındayken kaybettiğini belirterek, "Daha önce Diyarbakır'da soruşturma aşamasında ifade vermiştim. Dün 18 yaşıma girdim. Benim annem ben 6 yaşındayken öldü. Durduk yere kayboldu. Bizi sever, sayardı. Neden kaybolduğunu öğrenemedik. O zamandan beri annemi hiç görmedim. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

'GÜLİZAR'IN BANA BİR ZARARI YOKTU'

Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ise suçlamaları reddederek, "Bu davayla hiçbir ilgim yok. Gülizar'ın bana bir zararı yoktu. Aramızda herhangi bir düşmanlık da bulunmuyordu. Neden böyle bir şey yapayım?" diye konuştu.

DURUŞMA 27 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu'nun tutukluluk halinin, tutuksuz sanık H.B.'nin ise adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 27 Ağustos tarihine erteledi.