11 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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11 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

11 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli merkezli olarak gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Kırklareli ile birlikte 10 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 240 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

22.02.2024 15:17
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Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli ile Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirildi.

Kırklareli'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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