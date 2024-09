12. Kavacık Üzüm Festivali İzmir'de Başladı

Güncel

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından bölgeye özgü coğrafi işaretli üzümü Türkiye'ye tanıtmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla düzenlenen "12. Kavacık Üzüm Festivali" renkli görüntülerle başladı. Açılış töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Tıpkı burada gördüğünüz üzümler gibi birbirine sımsıkı bağlı; büyük bir aile olarak Türkiye'nin her yerine yayılacak ve bu bereketi herkesle paylaşacağız" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Festivalin ilk günü, Başkan Kınay'ın Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ile stant açan üreticileri tek tek ziyaret etmesi ve bol kazançlar dilemesiyle başladı.

Fesitvalin resmi açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve eşi Melih Kınay, ilçe belediye başkanları, siyasetçiler, sivil toplum kuruşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Badem Spor Kulübü'nün Zeybek gösteriyle başlayan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Bu güzel birlik beraberlik ortamında geleneklerinizi yaşattığınız, değerlerinizi öne çıkardığınız, bu güzel ortamı oluşturduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ve deniziyle, kıyılarıyla, körfeziyle bilinir. Ama geldiğiniz zaman görür ve anlarsınız ki, köyüyle de, üzümüyle de, Kavacık'ıyla da çok güzel bir yerdir İzmir. Bu festival, buranın ziyaret edilmesi ve güzelliklerin görülmesi açısından çok önemli bir fırsat. Ağırlaşan koşullar nedeniyle daha yoğun çabalar, çalışmalar içinde olmamız gerekiyor. Kavacık üzümü gibi ürünlerimizin katma değerinin daha iyi olması için, markalaşma, tesisleşme, pazarlama alanında çok daha yoğun çaba göstermeliyiz. Bunların çabası, hazırlığı ve gayreti içindeyiz."

Kaymakam Özer de konuşmasına, Nazım Hikmet'in "Güz" şiirinden alıntıyla başlayarak, "Şimdi biz Kavacık'ta sepetlerimizi dosta samimiyet ve sevgi götürmek için dolduracağız. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Başkan Kınay ise festivalin, bölgede tarımsal üretimin değerini artırmak, doğayı tekrar hatırlamak, dostluğu paylaşmak için gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karabağlar'da üç köyümüz var. Kavacık, Tırazlı ve Uzundere. Aslında köy olarak kalması gereken, köylüyle beraber kalkınması gereken yerler. Coğrafi İşaret Belgesi almış Kavacık Üzümü, sadece bu bölgede yetişen çok özel bir ürün. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bize gönderdiği mesajında belirttiği gibi, geç olgunlaşıyor ama bozulmuyor. Özünü kaybetmiyor. Yani tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, atalarımızın dediği gibi, özümüzü kaybetmediğimiz, değerlerimizi büyüttüğümüz, sözümüzü büyüttüğümüz ve hiç bozulmadığımız hayatımızda, köyümüzle beraber dostluğumuzu, kardeşliğimizi daha iyi bir yaşamla buluşturacağız. Sosyal demokrat, halktan yana, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla, tıpkı burada gördüğünüz üzümler gibi birbirine sımsıkı bağlı, hiç ayrılmayan, o bereketini, değerini her yere yayan anlaşıyla beraber biz büyük bir aile olarak Türkiye'nin her yayına yayılacağız ve bu bereketi herkesle paylaşacağız. Burada bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Daha nice festivalleri daha mutlu, umutlu yapmak dileğiyle, hoş geldiniz, şeref verdiniz."

En iyi üzümler belirlendi

Açılış konuşmalarının ardından Kavacık Üzüm Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi. Birinciliğe Serap Dağgülü, ikinciliğe Sibel Çoban, üçüncülüğe de Adnan Yeşilbayır değer görüldü. Dereceye girenlere ve yarışmaya katılanlara ödüllerini Başkan Tugay ve Başkan Kınay'la Kaymakam Özer verdi. Seçici Kurul üyelerine de teşekkür belgeleri sunuldu.

Festival, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.