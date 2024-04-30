13. Çalışma Meclisi Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği Konulu Toplantıyla Son Buldu - Son Dakika
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13. Çalışma Meclisi Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği Konulu Toplantıyla Son Buldu

13. Çalışma Meclisi Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği Konulu Toplantıyla Son Buldu

"Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Çalışma Meclisi'nin kapanış toplantısı yapıldı.

30.04.2024 23:22
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"Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Çalışma Meclisi'nin kapanış toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 13. Çalışma Meclisi toplantısı "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla gerçekleştirildi.

4 oturumda düzenlenen Çalışma Meclisi'nde "Çalışma hayatında insana yakışır iş", "Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasasına etkileri ve adil geçiş", "Sendikal örgütlenmede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri", "Toplu pazarlık sisteminde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları" başlıkları ele alındı.

2 gün süren programda, işçi, kamu görevlileri ve işveren sendika konfederasyonlarının başkanları, oda ve borsa birliklerinin başkanları, sivil toplum kuruluşlularının başkanları ile akademisyenlerin katılımıyla çalışma hayatına ilişkin istişare ve çözüm önerilerinde bulunuldu.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekle sona erdi.

Programda Jandarma Genel Komutanlığı'nda temizlik işçisi olarak çalışan evli ve iki çocuk sahibi Saadet Tom da konuşma yaptı.

Tom, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Bugün burada, 2018 yılında taşeron işçi olarak çalışırken kadroya geçirilmiş bir kardeşiniz olarak bulunuyorum. Hepiniz çok iyi biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere kadro verdi. Emekçiler olarak istediğimiz hastanelere gidemediğimiz günlerden, SSK hastanelerinde ilaç kuyruklarında beklemekten bugün istediğimiz hastanelerde muayene olacak bir sosyal güvenlik sistemine sayenizde sahip olduk. Çocuklarının ve ailesinin geleceği adına büyük kaygılar içerisinde evine helal lokma götürebilmenin telaşı içerisinde olan biz emekçiler olarak sizlere teşekkür ediyoruz."

Devletin hiçbir ayrım gözetmeden her zaman yanlarında durduğunu kaydeden Tom, her türlü imkan ve güvenceden yararlanabildiklerini kaydetti.

Sendikal haklarının daha da genişlediğini belirten Tom, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'de işçiler insana yakışır şartlarda çalışabiliyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği değer sebebiyledir. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlik yıllarında İETT'de işçilik yaparak rızkını kazanan bir aile babası olarak bütün emekçilerin hakkını, hukukunu gözetiyor. Geçmişte işçiler kendi bayramını dahi huzur içerisinde kutlayamıyordu. Devletimiz sayesinde artık 1 Mayıslar kanlı kavgaların, kaosun günü değil, işçinin, emekçinin bayramı olmuştur."

Tom, 1 Mayıs'ın sadece tek bir yerde değil Türkiye'nin her yerinde işçilerin korkmadan kutlama yaptığı önemli bir gün haline geldiğine de değindi.

Programa, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile sendika ve konfederasyonların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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