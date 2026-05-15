Hava Şehitleri Edirnekapı'da Anıldı

15.05.2026 17:15
Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle Türk havacılık tarihinin şehitleri anıldı. TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, 'İstikbal göklerdedir' sözünün Türk havacılığına tarihi bir vizyon olduğunu vurgulayarak, uçuş emniyetinin insan emeği ve sorumluluk kültürüyle sağlandığını belirtti.

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, "'İstikbal göklerdedir' sözü yalnızca bir hedef değil, Türk havacılığına verilmiş tarihi bir vizyondur. Bugün sahip olduğumuz havacılık kültürü, kurumlarımız, bilgi birikimimiz ve emniyet anlayışımız o ileri görüşlü vizyonun üzerine inşa edilmiştir. Bizler bugün gökyüzüne emek veren tüm havacılık çalışanları olarak bu emaneti aynı sorumluluk bilinciyle taşımaya devam ediyoruz" dedi.

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü kapsamında, Türk havacılık tarihinde iz bırakan şehitler düzenlenen törenle anıldı. Edirnekapı Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına havacılık kurumları, sivil toplum kuruluşları, havayolu şirketlerinin yöneticileri, uçuş okulları öğrencileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından havacılık kurumları adına şehitliğe çelenk bırakıldı.

'BU EMANETİ AYNI SORUMLULUK BİLİNCİYLE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Törende Şeref Defteri'ni imzalayan TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, yaptığı konuşmada, "Bugün yalnızca bir anma günü değildir. Bugün cesaretin, vazife bilincinin, fedakarlığın ve gökyüzüne duyulan inancın hatırlandığı bir gündür. Çünkü havacılık yalnızca meslek değil, büyük bir sorumluluk kültürüdür. Gökyüzünde güvenliği mümkün kılan şey sadece teknoloji değil, insan emeği, disiplin, dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışıdır. Türk havacılığının ilk şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey, Yüzbaşı Sadık ve Teğmen Nuri, henüz göklerle yeni tanışan bir milletin evlatları olarak bilinmeze doğru uçmakla yalnızca bir uçuş gerçekleştirmemişlerdir. Aynı zamanda Türk havacılığının ruhunu da inşa ettiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise havacılığı yalnızca askeri ya da teknik bir alan olarak değil, bağımsızlığın, çağdaşlaşmanın ve geleceğe yürüyen bir milletin sembolü olarak görüyordu. 'İstikbal göklerdedir' sözü yalnızca bir hedef değil, Türk havacılığına verilmiş tarihi bir vizyondur. Bugün sahip olduğumuz havacılık kültürü, kurumlarımız, bilgi birikimimiz ve emniyet anlayışımız o ileri görüşlü vizyonun üzerine inşa edilmiştir. Bizler bugün gökyüzüne emek veren tüm havacılık çalışanları olarak bu emaneti aynı sorumluluk bilinciyle taşımaya devam ediyoruz" dedi.

'HAVACILIKTA EMNİYET YALNIZCA SİSTEMLERLE DEĞİL, İNSANLA SAĞLANIR'

Üreksoy, "Aradan geçen yıllar boyunca nice asker ve sivil havacı, pilotundan teknisyenine, kabin memurundan hava trafik, bakım personelinden yer operasyon ekiplerine kadar büyük bir özveriyle görev yaptılar. Gökyüzünde emniyeti, düzeni ve insan hayatını korumak için görev yapan her havacılık çalışanı, bu büyük sorumluluğun sessiz taşıyıcısı oldu. Kimileri tarihe geçti, kimileri sessizce görevini yerine getirirken aramızdan ayrıldı. Ancak hepsi bu mesleğin vakarını ve onurunu gökyüzüne taşıdı. Havacılıkta herkes bilir ki her emniyetli uçuş, görünenden çok daha büyük bir emeğin sonucudur. Bir uçağın güvenle kalkması ve emniyetle yerine ulaşması; kokpitteki ekipten kabindeki ekibe, bakım hangarından kulelere, operasyon merkezlerinden yer hizmetlerine kadar binlerce insanın ortak emeğiyle mümkündür. Kabin ekiplerimiz ise yalnızca hizmetin değil, kriz anlarının, sakinliğin, insan temasının ve uçuş emniyetinin en önemli temsilcilerindendir. Çünkü havacılıkta emniyet yalnızca sistemlerle değil, insanla sağlanır. İşte bu nedenle uçuş emniyeti yalnızca prosedürlerden ibaret değildir. Uçuş emniyeti nesilden nesile aktarılan bir kültürdür; disiplinin, bilgi birikiminin ve insan hayatına duyulan saygının ortak adıdır. Bugün burada andığımız kahramanlarımız bu kültürün sessiz öğretmenleridir" ifadelerini kullandı.

KABİRLERE KARANFİL BIRAKILDI

Anma programı kapsamında, Türk havacılığının gelişiminde önemli rol üstlenen ve görevleri başında hayatını kaybeden havacıların kabirleri tek tek ziyaret edildi. Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

