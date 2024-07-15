15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Şehitliklerde Düzenlendi

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İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliklerde anma programı düzenlendi.

İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Türkiye'nin bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancı pekiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda hain saldırıyı bozguna uğrattığını aktaran Elban, "Milletimizin var olduğu günden bu yana kurduğu devletlere yönelik tehdit, terör saldırıları olmuştur. Milletimiz ve devletimiz hepsinden zaferle çıkmayı başarmıştır. Bunlara karşı olan mücadelemizi asla bırakmadık ve bırakmayacağız." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Manisa

Garnizon Şehitliği'ndeki törene Vali Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ünlü, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle püskürtüldüğünü belirterek, "15 Temmuz gecesi milletçe destan yazdık. Bu destanı yazarken şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Onları asla unutmayacağız ve her zaman anacağız." ifadelerini kullandı.

Hatuniye Camisi İmam Hatibi Adem Karakuş'un Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun dua etmesiyle devam eden programda protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Uşak

Şekerevleri Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki kabri başında da anma töreni düzenlendi.

Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katıldığı törende şehit Çetin'in yakınları tarafından mezarına karanfil bırakıldı.

Denizli

Denizli'de Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğinde Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyelerinin katıldığı törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anı defterini imzaladıktan sonra meydanda kurulan fotoğraf sergisini gezdi.

Aydın

Aydın'da da Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Vali Yakup Canbolat'ın Şehitlik Anı Defteri'ni imzalamasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

???????Programa Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yiğit Menderes, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve siyasi parti temsilcileri katıldı.