15 Temmuz Anma Törenleri Başlıyor - Son Dakika
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15 Temmuz Anma Törenleri Başlıyor

15.07.2025 09:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarına katılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını yapacak. İçişleri ve Aile Bakanları da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirip anma etkinliklerine katılacak. Ayrıca spor etkinlikleri ve uluslararası gelişmeler de gün içerisinde takip edilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline iştirak edecek.

(Ankara/14.30/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Şeref Holü'ndeki bombalanan yere karanfil bırakacak, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını yapacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine iştirak edecek.

(TBMM/13.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na Çelenk Bırakma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine iştirak edecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitlik ziyaretinde bulunacak ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Zaferin Adı Türkiye Büyük Ailem Türkiyem: 15 Temmuz Paneli ve Sergisi"ne katılacak.

(Ankara/09.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'nda Şehitlik ziyaretinde bulunacak ve Sheraton Otel'de "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile Yemek Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek ve Ayasofya Camii Mevlid Programı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar, Suriye ordusunun operasyonu ve İsrail ordusunun bölgeye yönelik faaliyetleri takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sporcular, şehit yakınları ve gazilerin de aralarında bulunacağı katılımcılarla Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Makamı'na kadar sürecek 5. Vatan Koşusu'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın İstanbul kampı kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemek yiyip, teknik direktör Sergej Jakirovic'in de katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek. Hull City, İstanbulspor ile dostluk maçı oynayacak.

(İstanbul/13.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

(Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Anma Törenleri Başlıyor - Son Dakika

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