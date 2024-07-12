15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde şehitler için mevlit okutuldu

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Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

İl Müftüsü Enver Türkmen ve din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Mardin Valiliği ekiplerince, cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu, kentteki Kur'an kurslarında okunan hatimlerin duası yapıldı, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri ve vatandaşlar iştirak etti.

Programın ardından vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince lokum ikram edildi.

Şırnak

Şırnak Üniversitesi Kampüs Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı yapıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek ve din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Üniversitede görevli ekiplerce cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından dualar okundu.

Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulan programa, Kaymakam Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.