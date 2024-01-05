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150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı - Son Dakika
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150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

Var Böyle Tipler kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine haklarında soruşturma başlatılan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

05.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:44
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"Var Böyle Tipler" YouTube kanalında yayınladığı komedi videolarıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulunmuştu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmışı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ederken Cumhuriyet savcısı, çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti.

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.

150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: dolandırıcılıkta şampiyonlar ligi şampiyonuyuz Yanıtla 107 1
  • Rotasız Gassal: Artık global dünyada bizimde sesimiz duyulacak. Dünyaya dolandırıcı yetiştirip ithalat yaparak ülke ekonomisi şahlanacak. Yanıtla 79 2
  • salihb: Dolandırılan bu tiplere kandığı için o kişiye eğitim verilmeli. Memleketin dolandırıcısı bitmez yakalamakla Yanıtla 59 2

Kıvanç Talu, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı - Son Dakika
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