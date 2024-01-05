150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı

Esra Ezmeci\'nin ağzını açık bırakan yardım! Bir kişi 16 milyon bağışladı

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulunmuştu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmışı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ederken Cumhuriyet savcısı, çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti.

"Var Böyle Tipler" YouTube kanalında yayınladığı komedi videolarıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı 'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü 'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.