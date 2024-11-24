16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e Verildi - Son Dakika
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16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e Verildi

16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür\'e Verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası’nın iş birliğiyle düzenlenen 16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü töreninde ödül, Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e verildi.

24.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası'nın iş birliğiyle düzenlenen 16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü töreninde ödül, Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası iş birliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Prof. Dr. Naci Görür, Eğitim İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Eğitim İş Antalya 1 No'lu Şube Başkanı Sadık Acar, Eğitim İş Antalya 2 No'lu Şube Başkanı Önder Güneş, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Görevdeyken hayatını kaybeden öğretmenlerin de anıldığı törende emekli olan öğretmenlere Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü plaketi verildi.

"Sendikamızın mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan törende yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği son derece kutsal bir meslek. Ben de memuriyet hayatına öğretmen olarak başlayan birisiyim. Bütün öğretmenlerimiz o dönemlerde Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için büyük emekler göstermiştir. Siyasal iktidarlar ne yazık ki güçlendiği zamanlarda toplumu dönüştürebilmek için ilk olarak eğitimde değişiklikler yapıyorlar. Bu dönemde öğretmenlerimizin toplumda geldiği nokta, statüleri ve değeri gönlümüzde bir şey kaybetmese de zor dönemler geçiriyorlar. Eğitim İş Sendikamız bu değerleri yeniden kazanmak adına yola çıkarak öğretmenlerimizin her zaman yanında olan değerli ve makul bir sendikamızdır. Sendikamızın mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu aydınlanma mücadelesinin, aklın ve bilimin yanındayız, sendikamızın çalışmalarına desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Öğretmenlerin toplumdaki saygınlığını sistematik olarak gerileten bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız"

Öğretmenlik meslek kanunlarına yönelik eleştirilerde bulunan Eğitim İş Genel Sekreteri Seher Ergin, "Öğretmenlik mesleği günümüzde ne yazık ki hak ettiği değeri görememekte ve sayısız sorunla boğuşmaktadır. Öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, öğretmenlerin haklarını gasp eden, toplumdaki saygınlığını sistematik olarak gerileten bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Atatürk'ün gelecek nesilleri emanet edecek kadar güvendiği, Cumhurbaşkanı olduğu halde sınıfta önüne geçmediği öğretmen, bugün siyasal iktidar tarafından önemsizleştirilen bir duruma getirilmiştir. Öğretmenlerimiz hak ettiği değeri alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Sayısız öğrenci yetiştirmiş emektar öğretmenlerimize onur ödüllerini takdim edeceğiz"

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen ünvanının verilişinin 96'ncı yıl dönümünde Atatürk Onur Ödülümüzü Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, çalışmalarıyla halkımıza güven veren yer bilimcimiz Prof. Dr. Naci Görür'e vermekten son derece mutluluk duyuyoruz. Atatürk'ün büyük önem verdiği öğretmenlerimizi bu yıl 16'ıncısını düzenlediğimiz onur ödülleri töreninde ağırlıyoruz. Bu kutsal mesleğe ömrünü adamış, sayısız öğrenci yetiştirmiş emektar öğretmenlerimize onur ödüllerini takdim edeceğiz. Organizasyonumuza ve sendikamıza desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bu zamana kadar hayatımda bana verilen en güzel ödül"

Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:

"Başöğretmen Atatürk Onur Ödülünün şahsıma tevdi edilmesinden dolayı çok onur ve şeref duydum. Bu ödül belki de bu zamana kadar hayatımda bana verilen en güzel ödül olmuştur. Atatürk benim hayatımda çok özel bir yeri olan kişiliktir. Öğretmenlerimiz bizlere Atatürk'ü her fırsatta tüm yönleriyle anlatarak hayal gücümüzü geliştirdik. Türk yurdunda Atatürk gibi bir şahsiyetin ortaya çıkması bizlere gelecek adına umut ve güç vesilesi oldu. Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmak için çok söze gerek görmüyorum. Onun iki tane bizlere önemli mesajını iyi anlamalıyız. Birincisi muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak, ikincisi ise sizin rehberiniz bilimdir sözüdür. Bu sözlerin üzerinde yoğunlaşmalıyız. Bizden bunları isterken en ileri noktayı hedef göstermiştir. Başöğretmenimizin bizlere gösterdiği yoldan zerre kadar kuşku duymadan o hedeflerini gerçekleştirmek için, öğütlerini tutmak için elimizden gereken gayreti göstermeye devam edeceğiz."

"Antalya, depreme dayanıklı arazileri ve yapı şekillerini tercih ederek hazırlıklı olmalıdır"

Depremler ile ilgili de konuşan Görür, deprem konusunda Antalyalıların büyük bir yanılgı içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Antalyalılarda maalesef depremle ilgili bir yanılgı görüyorum. Bu yanılgı nereden çıkıyor, neden çıkıyor onu da bilmiyorum. Antalya şehri bir körfez içerisinde. Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane önemli fay sistemi zonu var. Doğuda Akşehir, kuzeyinde Eğirdir fay sistemi, batıda Fetiye Burdur fay sistemi, güneyinde ise Helen Kıbrıs yayı fay sistemi bulunur. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Bu hatlarda yaşanabilecek depremler Antalya'yı etkiler. Antalya bu yüzden depreme dayanıklı arazileri ve yapı şekillerini tercih ederek hazırlıklı olmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e Verildi - Son Dakika

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