16. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali Başlıyor

(ESKİŞEHİR)- 16'ncı Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 24 Mayıs günü Köprübaşı mevkiinden festival yürüyüşü ile başlayacak. 8 farklı ülkeden tiyatro topluluklarının katılacağı festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Köprübaşı Mevkii'nden, Haller Gençlik Merkezi arkasındaki festival alanına yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Açılış günü festival alanında, açık havada Fransa'dan Yifan's Company ve Théatre National de Nimes ortak yapımı "Kanatlarım" adlı oyun ve festivale İspanya'dan katılan kukla sanatçısı Jordi Bertran'ın "Sirk" adlı oyunu izlenebilecek.

Dolu dolu program

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı bünyesindeki Eskişehir İKGV Afrika Çocuk Dans Grubu'nun "Afrika ve Türk Dansları" adlı gösterisinin de yer alacağı festival, izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor.

Festivalde Romanya'dan Puck Kukla Tiyatrosu'nun "Neşeli Gerçek" adlı oyunu, Hollandalı sanatçı Leo Petersen'in "Eller Yukarı" adlı oyunu, Bulgaristan'dan Pro Rodopi Art Center & Burgas Devlet Kukla Tiyatrosu'nun "Erik ile Çöp" adlı oyunu, Almanya'dan "Tiyatro Gruenne Sosse" Topluluğunun "Yavaşlığın Keşfi" adlı oyunu, İsveç'ten Mittiprickteatern Tiyatrosu'nun "Top? Top. Top!" adlı oyunu, Antalya Şehir Tiyatroları Kukla Tiyatrosu Birimi'nin "Parçacık" adlı oyunu ve Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun "Kalbimdeki Pervane" adlı oyunu seyirci ile buluşacak. Bu yıl festivalde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Pompenya" ve "Ben de Uçabilirim" adlı çocuk oyunlarını sahnelerken, Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesi 9. Dönem kursiyerleri de "Hayvan Çiftliği" adlı eğitim sonu proje oyunlarının prömiyerini gerçekleştirecek.

Festival bünyesinde, Prof. Dr. Tülin Sağlam ile Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Üzerine söyleşi yapılacak ve açık alanlarda Bulgaristan ekibinin Kukla Oynatım Atölyesi, Filiz Çankaya Uzun'un "Buzullar Eriyince" adlı Kukla Yapım Atölyesi ve "Kutup Ayıları Neden Üzgün?" adlı kukla oynatım atölyesinin yanı sıra İngilizce yaratıcı drama gibi farklı atölyeler gerçekleştirilecek.