17 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73'ünün tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 402 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 160 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini "kamu görevlisi" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıklarının belirlendiğini aktardı.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu bildirerek, operasyonda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya açıklamasında, "Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.