19 Mayıs Atatürk\'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

İSTANBUL Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı 'nda çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Cemal Reşit Rey Konser Salonu 'ndaki gösterilerle son buldu.

İstanbul Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakılmasıyla başladı. Taksim'deki törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kutlamalar Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki programla devam etti. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, gençler ve ailelerinin katıldığı programda Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının da okunmasıyla devam eden programda gençlik merkezleri tarafından hazırlanan 'Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı' isimli gösteri sergilendi. Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilirken gençler ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla sahnede fotoğraf çektirdi.

'19 MAYIS, BAĞRINDAN BİNLERCE KAHRAMAN ÇIKARTAN BİR MİLLETİN ŞAHLANIŞIDIR'

Programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "19 Mayıs, gururdur. 19 Mayıs, onurdur. 19 Mayıs, bağrından binlerce kahraman çıkartan bir milletin şahlanışıdır. 19 Mayıs, bağımsızlığa aşık mavi vatandır. 19 Mayıs, Sakarya Meydan Muharebeleri zaferidir. 19 Mayıs, büyük taarruzdur. 19 Mayıs, düşmanın İzmir'den denize dökülüşüdür. 19 Mayıs, Kılıç Ali'dir. 19 Mayıs, Azap Osman'dır. 19 Mayıs, Halime Çavuştur. 19 Mayıs, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Yüzyılı'nda ve gelecek nice yüzyıllarda ilimle, irfanla, sanatla ve sporla yetiştirdiğimiz siz gençler sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olarak kalacaktır. Bu gayret ve çabayla biz bir söz verdik. Geleceğin Avrupa şampiyonlarını, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu mühendislerini, sporcu öğretmenlerini yetiştirmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası projelerinin yanında Valimizin 'Spor Şehri İstanbul' projesini İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 963 mahallemizde bulunan tüm okullara yayarak sporu her türlü bağımlılıkla mücadelede en büyük önleyici tedbir olarak ortaya koymak istiyoruz. Bu gayret ve çabayla çalışmaya, her daim yorulmadan çalışmaya söz veriyoruz. Valim başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olmak üzere bağımsızlık ateşi için, bağımsızlık ve istiklal için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bayrak, millet, devlet ve aziz vatan her daim var olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.