19 Mayıs'ta Bayram Coşkusu Renkli Etkinliklerle İzmir'de Yaşanacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan program çeşitli organizasyonları kapsıyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek etkinlikler ile İzmir'de bayram coşkusu dolu dolu yaşanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında mayıs ayına yayılan bir etkinlik programı hazırladı. İzmir, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin buluşma noktası olacak.

Gençlik kampı

Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde 16-18 Mayıs tarihlerinde gençlik kampı düzenlenecek. Çadırıyla birlikte kampa katılacak gençler; atölyeler, spor turnuvaları, konserler, gösteriler ve deniz etkinlikleri ile eğlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç tasarımcıları kentin kıyı ilçelerinde bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. "Tasarımcılar İzmir'de" buluşmasıyla Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme'de 16-18 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından genç tasarımcılar buluşacak. Kamusal alanlar yeniden düşünülecek, ilçelerin sorunları genç tasarımcılarla görünür kılınacak.

Deli Bayramı

Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde 17 Mayıs'ta gençlik şenliği düzenlenecek. Tüm gün çeşitli atölyeler, ödüllü yarışmalar, bilgi yarışması, zipline ve Macera Parkuru etkinlikleri müzik eşliğinde yapılacak. 18 Mayıs'ta Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda Genç İzmir Tiyatro Topluluğu'nca yazar Turgut Özakman'ın Deli Bayramı oyunu sahnelenecek.

Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesisleri'nde 21 Mayıs tarihinde ise Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği yapılacak. Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şenliğe İzmir'deki ortaokul, lise ve üniversitelerin hentbol takımları katılacak. Antrenman, maç ve eğlenceli yarışmaların düzenleneceği şenlikte, aynı tarihte tesiste kamp yapacak farklı yaş grupları milli takımlarının sporcuları da yer alacak.

Şampiyon Sporcular Buluşması

Celal Atik Spor Salonu'nda 21 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Şampiyon Sporcular Buluşması programı var. Bireysel ve takım sporlarındaki başarılarıyla İzmir'i gururlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün son 1 yılda elde ettiği kupa ve madalyaların sevinci tüm sporcularla birlikte yaşanacak.

Teknoloji odaklı fikirler üretecekler

Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde 23-25 Mayıs tarihlerinde EESTEC Hackathon etkinliği yapılacak. Program Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrenci topluluğu iş birliğiyle düzenlenecek. Katılımcılar, sağlanan güçlü internet altyapısı ve materyal ile projelerini hazırlayacak. Etkinlikte gençler hem teknoloji odaklı fikirler üretecek hem de doğayla bağ kuracak.

Gençlik Doğaya

Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde 24 Mayıs'ta Gençlik Doğaya Nefes etkinliği var. Eğlenirken farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, doğa dernekleri ve halkın katılımıyla Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda çevre temizliği etkinliği yapılacak.

Urla Altınköy'de 24 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Koordinasyonu ile Bahar Yürüyüşü etkinliği yapılacak. Antik Çağ'dan günümüze uzanan "Efes Mimas Kültür Rotası" ile gençler doğa ve tarihle buluşacak. Binlerce yıllık tarihi rotalarda birlikte yürünecek.

Festival var

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü'nde 28-30 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde İKÇÜ Fest'25 düzenlenecek. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin bahar şenliğinde bando takımı ve pop orkestrası ile konserler verilecek. Spor alanları oluşturulacak, sokak oyunları oynanacak, bilgi yarışması ve festival makyajı yapılacak.

Rotamız Üniversite

Gençlerin ders çalışma alanlarına yönelik ihtiyaçlarından yola çıkan Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında İZDENİZ AŞ iş birliğinde, Bergama Vapurunda Rotamız Üniversite Projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 20 Mayıs - 20 Haziran 2025 tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatleri arasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik alternatif çalışma alanı oluşturulacak.

Kitap ve sanatla buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümünde gençleri kitap ve sanatla da buluşturuyor. "Yaşayan Kütüphane Sohbetleri" serisinin ilk buluşması, 17 Mayıs Cumartesi İzmir Sanat'ta yapılacak. Söyleşinin konukları ise usta oyuncu ve yazar Tamer Levent ve Doç. Dr. İhsan Metinnam olacak.

Gençler sahnede

16 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri var. 14-20 yaş arası gençlerin başvuruları arasından seçilen 19 genç müzisyen ise 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da AASSM sahnesinde düzenlenecek akustik konserde müzikseverlerle buluşacak.

Genç Bilet 19 Mayıs'ta başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Art uygulaması üzerinden hayata geçirdiği "Genç Bilet" ile gençlerin yüzünü de güldürmeye devam ediyor. 16-25 yaş arasındaki gençlerin etkinliklere ücretsiz katılımını sağlayan uygulamaya başvurular, bu yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak 19 Mayıs'ta başlıyor.

Neler yapıldı?

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ay başından itibaren etkinlik düzenleniyor. 6-9 Mayıs tarihlerinde Bakırçay Fest 25 düzenlendi, 8 Mayıs'ta Aşık Veysel Gençlik Merkezinde genç kadınlara sağlıkla ilgili eğitim seminerleri verildi. 10 Mayıs'ta Aşık Veysel Gençlik Merkezinde Yaşayan Gençlik Kütüphanesi Elim Sende Farkındalık Projesi etkinliği yapıldı.

14 Mayıs'ta Gençler Genç İzmir ile Çiğli'de Buluşuyor adıyla Çiğli Gençlik Merkezi'nde yapılan programda ödüllü yarışmalardan atölyelere kadar pek çok etkinlik düzenlendi. 15 Mayıs'ta da Bornova Gençlik Yerleşkesinde yoga ve tango etkinliği yapıldı.