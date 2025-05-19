19 Mayıs Törenleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Törenleri Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Mardin, Batman ve Bingöl'de 19 Mayıs etkinlikleri yapıldı.

19.05.2025 14:39
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Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Mardin, Batman ve Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır Anıt Park'taki ilk törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Valilik önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztekin, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlikte, halk oyunları, arbane ve sportif gösteriler sunan gençler, şiir ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Jimnastik sporcusu gösterisinin ardından öptüğü Türk bayrağını Vali Murat Zorluoğlu'na sundu. Vali Zorluoğlu da kendisine sunulan bayrağı öperek, teslim aldı.

Törende, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus polisleri, Türk bayrağı taşıyan milli sporcularla motosikletlerle alandan geçiş yaptı.

8. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan jetler, tören alanı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Etkinlikte, farklı branşlarda başarı sağlayan milli sporculara ödül veren Zorluoğlu, daha sonra Anıt Park'ta gençlik merkezleri tarafından açılan stantları gezdi.

Törene, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eser Sönmez, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da, Valilik Meydanı'ndaki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Gençlik Festivali" düzenlendi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinlikte, şiirler okundu, türküler seslendirildi, farklı spor dallarından gösteriler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, burada günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'teki kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Siirt 2 Nolu Sentetik Saha'da devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekibi ile çeşitli branşlardan sporcular gösteri sundu.

Etkinlikte, Çalgan ve sporcular, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'ya çiçek takdim etti.

Program, Vali Kızılkaya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Mervan Gül ile Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Mardin

Mardin'de, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şarkılar seslendirdi, şiirler okudu, halk oyunları ekibi ile çeşitli branşlardan sporcular gösteri sundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Törene, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, şiir okundu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve jimnastik takımları gösteri sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl Şehir Stadı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, farklı branşlardan sporcular ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Tören alanı üzerinde, jetlerin gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödül verdi.

Törene, 49. Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gazi Sever, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, vali yardımcıları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Törenleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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