19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali\'nin Ankara Ayağındaki Yürüyüş ve Film Gösterimi Yasaklandı

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(ANKARA) - 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Ankara ayağı açılışında Kuğulu Park'ta yapılması planlanan yürüyüş ve "Kanun Hükmü" filminin gösterimi yasaklandı.

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Ankara ayağının, Kuğulu Park'ta yapılacak yürüyüş ve ardından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yönetmen Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" filminin gösterimiyle açılması planlanıyordu. Ancak açılış filmi olarak belirlenen "Kanun Hükmü" filmi Çankaya Kaymakamlığı tarafından gösterime bir saat kala yasaklandı. Sansüre gerekçe olarak ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi. Katılımcıların Kuğulu Park'tan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yürümeleri de polis tarafınadn engellendi.

"BİR SİNEMA FİLMİ SEYİRCİLERE ULAŞTIRILMAK İÇİN YAPILIR"

Yasak kararı haberini aldıktan sonra Kuğulu Park'ta açıklama yapan yönetmen Nejla Demirci, "Burada bir sanat yürüyüşü yapılmak istendi. Buna izin vermiyorlar. Bir sinema filmi seyircilere ulaştırılmak için yapılır, bizim motivasyonumuz budur. Enerjimizi bundan alırız bunu çıkardığımızda iyileşiriz. Ben bu birliktelikle iyileşesek gideceğim." dedi.

"TÜM DÜNYADA BU FİLM İZLENİYOR, UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Demirci'nin ardından bir açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da "85 milyona aylardır bu filmi izletmiyorlar. Niye? Bu zulmü yapanlar 'bu film izlenmesin' denildiği için. Tüm dünyada bu film izleniyor, utanmıyor musunuz? Ankara Valisi'ne soruyorum tüm dünya festivallerinde bu film gösteriliyor. Türkiye'de bu zulmü yap, yüzbinlerce kişiye bu zulmü yap ondan sonra da filmin gösterilmesinin önüne geç. Tüm dünya bu zulmü görüyor sen istediğin kadar engel ol" diye konuştu.

"BU FESTİVAL SANSÜRLE HAYATIMIZI YÖNETMEYE ÇALIŞANLARA İTİRAZDIR"

Kuğulu Park'ta yapılan açıklamaların sonrasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılış törenine geçildi. Oyuncu, yönetmen, yazar Onur Gazdağ ve oyuncu Çisil Cansu Özer'in sunuculuğunu üstlendiği açılışa Dedemin Bol Şalvarı ve Sağlık Emekçileri Korosu müzik dinletileri eşlik etti.

Festivalin açılış konuşmasını ise Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "Kollektif bir üretimin ürünü olan İşçi Filmleri Festivali hepimizin emeği ile 19 yıldır sahnelerde sansüre karşı mücadele ediyor. Ta da böylesi bir festival bugün sansürle karşılaştı. "Kanun Hükmü" filmini bu sefer de izlemek nasip olmadı ama hepimizin çıkaracağı bir ders var ki bu filmi bir şekilde izlemek zorundayız. İzleyeceğimiz kanalları, yolları bulacağımıza hep birlikte söz verelim buradan. Piyasacalıkla, diktatörlükle, gericilikle, sansürle hayatımızı yönetmeye çalışıyorlar. Bu festival aynı zamanda buna itirazdır. Bugün sansürle karşımıza çıkanlara yıllardır olduğu gibi dayanışmamız ve mücadelemizle hep birlikte cevap vermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Festival, gönüllülerin çalışmasıyla Ankara'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 8 Mayıs'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde yapılacak.

Festivalin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Programı:

3 Mayıs Cuma: "İşçilerin Fabrikası", "Bizim Gözümüzden", "Ceylin", "Duvarsız Odalar: Dayanışmadan Süzülen Umut"

4 Mayıs Cumartesi: "Kısa Seçki", "Kayıp Ayakkabılar", "Kanun Hükmü", "Umudunu Kaybetme"

5 Mayıs Pazar: "Kısa Seçki", "Konur Sokak", "Bir Çift Göz", "Kruvasan", "Salça", "Delikanlım"

6 Mayıs Pazartesi: "Kısa Seçki", " Hatay: 1-11 Eylül 2023", "Kominist Osman", "Toprak ve Ekmek"

8 Mayıs Çarşamba: "Sanatoryum", "Šagargur", "Rodakis'i Ararken", "Aşkla Sana-Cevahir" ve "Kısa Seçki."

Festivalin Mülkiyeliler Birliği Programı:

3 Mayıs Cuma: "Toprak ve Ekmek", "Göçebe"

5 Mayıs Pazar: "Konur Sokak", "Penceredeki Kadın"

6 Mayıs Pazartesi: "Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar", "Senede Bir Gün", "Bizim Gözümüzden"

7 Mayıs Salı: "Ariel", "Sararmış Yapraklar", "Kibritçi Kız"

8 Mayıs Çarşamba: "İşçilerin Fabrikası", "İncinenler", "Sınırdaki Yıldız" ve "İnsani

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