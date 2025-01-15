Canlı yayında itiraf etti! Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Canlı yayında itiraf etti! Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

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Çanakkale'de 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'a ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabri Önal isimli kişi, katıldığı televizyon programında Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Sabri Önal, adliyeye sevk edildi.

15.01.2025 15:47
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde otel işletmeciliği yapan Zekiye Aydın, 2006 yılında kayboldu.

Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

TELEVİZYON PROGRAMINDA İTİRAF ETTİ

13 Ocak'ta ise bir televizyon programına katılan Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önal, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

ZEKİYE AYDIN'IN CESEDİ NEREDE?

Dün olayla ilgili Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önal, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı yayında cinayeti itiraf etti
Canlı yayında itiraf etti! Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canlı yayında itiraf etti! Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    kendi öldürdü ormandan çıkar net 8 1 Yanıtla
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