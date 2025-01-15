Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde otel işletmeciliği yapan Zekiye Aydın, 2006 yılında kayboldu.
13 Ocak'ta ise bir televizyon programına katılan Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önal, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.
Dün olayla ilgili Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önal, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Canlı yayında itiraf etti! Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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