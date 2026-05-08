2'nci Zerzevan Cup'ın Lansmanı, Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Yapıldı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - 2'nci Zerzevan Cup Tenis Turnuvası'nın lansmanı, Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır artık terör hadiseleriyle değil, turizm, tarım, sanayi ve spor organizasyonlarıyla anılıyor" dedi.

Lansmana Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, İl Spor Müdürü Cengiz Öztekin ve çok sayıda davetli katıldı.

ZORLUOĞLU: "ARTIK DİYARBAKIR'DA TERÖR DEĞİL KALKINMA KONUŞULUYOR"

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentin uzun yıllar boyunca terör nedeniyle ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiği gelişimi sağlayamadığını belirterek şunları söyledi:

"Diyarbakır, kırk yılı aşkın süre boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiği ilerlemeyi maalesef terör problemi nedeniyle gerçekleştiremedi. Güvenlik meseleleri, ekonomik kalkınmanın, tarımın ve sanayinin önüne geçti. Ancak memnuniyetle ifade etmek gerekir ki artık o tatsız ve acı günler çok şükür geride kaldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" söylemini hatırlatan Zorluoğlu, bugün Diyarbakır'da artık terör olaylarının değil yatırımların konuşulduğunu ifade ederek, "Silvan Barajı ile üretimin üç kat artacağı tarımsal gelişmeler konuşuluyor. Organize sanayi bölgelerine yenilerinin eklenmesiyle sanayi yatırımları ve komşu ülkelerle ihracat potansiyeli konuşuluyor. Turizmde sahip olduğumuz büyük potansiyelin nasıl değerlendirileceği konuşuluyor" dedi.

"ZERZEVAN KALESİ'NİN UNESCO LİSTESİNE ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken Zorluoğlu, kentin 12 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Şimdi ise Diyarbakır'dan UNESCO'ya doğru yeni bir yolculuğun içerisindeyiz. Bugün programımızı gerçekleştirdiğimiz Zerzevan Kalesi'nin de inşallah bu yıl içerisinde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasını bekliyoruz."

Haziran ayında değerlendirme toplantılarının yapılacağını belirten Zorluoğlu, sürecin 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

"GEÇEN YIL 1 MİLYON 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK"

Turizm verilerine de değinen Zorluoğlu, Diyarbakır'ın son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da 1 milyon 600 bin misafiri ağırladık. Elbette hedefimiz, turizm altyapısını geliştirerek ve konaklama tesislerini artırarak bu sayıyı önümüzdeki yıllarda çok daha ileri taşımaktır" dedi.

Zerzevan Cup'ın kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Zorluoğlu, "İnanıyorum ki Zerzevan Cup önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettiren önemli bir organizasyon haline gelecektir" diye konuştu.

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine de değinen Zorluoğlu, "Şehrimiz bugünlerde oldukça mutlu. Kutlamalar devam ediyor. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte şehrimize gelen ziyaretçi sayısı da artıyor. İnsanlarımızın morali yüksek" ifadelerini kullandı.

MÜDERRİSGİL: "DİYARBAKIR'IN MARKA ŞEHİR OLMA YOLCULUĞUNA KATKI SUNUYOR"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise tarihi bir atmosferde düzenlenen organizasyonun önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Böylesine anlamlı ve ödüllü bir turnuvanın Zerzevan Kalesi gibi tarihi bir atmosferde düzenlenmesi bizim için son derece kıymetli. Organizasyonun ikinci yılında da aynı heyecan ve vizyonla bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Turnuvanın Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunduğunu belirten Müderrisgil, "Bu tür etkinlikler yalnızca spor organizasyonu olmanın ötesinde, Diyarbakır'ın tanıtımına da çok önemli katkılar sağlıyor. Kentimizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaran güçlü bir araç haline geliyor" dedi.

Müderrisgil, kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun önemli olduğunu belirterek, "Turnuvaya bu tarihi mekanın adının verilmesi de Diyarbakır'ı marka şehir olma yolunda bir adım daha ileri taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. COŞKUN: "TENİSİN KÖKENİ ROMA DÖNEMİNE KADAR UZANIYOR"

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Zerzevan Kalesi'nin, Roma İmparatorluğu'nun sınır hattındaki en stratejik noktalardan biri olduğunu söyledi.

Coşkun, tenisin tarihsel gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Tenisin kökenine baktığımızda, bazı araştırmalar bizi Roma dönemine kadar götürüyor. Şu anda bulunduğumuz alan da geçmişte çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin yapıldığı bir meydan niteliğinde. Roma askerleri tarafından oynanan oyunların sporun gelişim sürecinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülüyor."

Modern tenisin ilk büyük organizasyonunun 1877 yılında Wimbledon Championships ile yapıldığını belirten Coşkun, Türkiye'de tenis sporunun ise ilk kez 1900 yılında İstanbul'da oynanmaya başladığını söyledi.

TURNUVA 10-16 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

İl Spor Müdürü Cengiz Öztekin ise turnuvanın 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzda 99 erkek ve 48 kadın sporcu mücadele edecektir. Toplamda 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacaktır" dedi.