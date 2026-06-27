2013 Kayıp Nesim B. Cinayeti: 3 Tutuklama - Son Dakika
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2013 Kayıp Nesim B. Cinayeti: 3 Tutuklama

2013 Kayıp Nesim B. Cinayeti: 3 Tutuklama
27.06.2026 17:12
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Ağrı'da 2013'te kaybolan Nesim B.'nin dosyası yeniden incelendi, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AĞRI'da 2013 yılında kaybolan Nesim B.'nin dosyasının yeniden ele alınmasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.'ye ilişkin dosya geçen günlerde yeniden incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Haziran günü Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda S.K. ile M.K.Y., S.K.Y., H.K., D.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden D.B. serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. ile M.K.Y. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerden S.K.'nin de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K. de ceza infaz kurumuna teslim edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğimizce; 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında soruşturma başlatılan olaya ilişkin, 22 Haziran 2026 tarihinde ilimiz merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Konya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, S.K. ile M.K.Y. isimli şahıslar 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında tutuklanmıştır. Ayrıca, S.K. isimli şahsın çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu tespit edilmiş olup, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Ağrı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2013 Kayıp Nesim B. Cinayeti: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2013 Kayıp Nesim B. Cinayeti: 3 Tutuklama - Son Dakika
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