2024\'te Türkiye\'de Fiber Abone Sayısı 7,6 Milyona Ulaştı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde fiber abone sayısının 7,6 milyona, fiber uzunluğun ise 588 bin kilometreye ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun (BTK) 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait haberleşme sektörü verilerini açıkladı. Uraloğlu, 2024 yılının üçüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 444 olduğunu kaydederek, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 815 olduğunu bildirdi. Uraloğlu ayrıca bu dönemde haberleşme sektörüne 22 milyar lira yatırım gerçekleştiğini ifade etti.

'EN ÇOK ARAMA YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU'

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen mobil trafik miktarının bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 artarak 83,2 milyar dakikaya ulaştığını duyurdu. Sabit trafik miktarının 1,3 milyar dakika ile bir önceki döneme göre yüzde 11,5 oranında artış gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, trafik miktarının yüzde 95,5'inin mobilden mobile giden trafik olduğunu kaydetti.

Raporda yer alan sabit pazar verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,2 milyon sabit telefon abonesi bulunuyor. Bu dönemde tüm sabit şebekelerden en fazla arama yapılan ülke ise Almanya oldu" dedi.

'FİBER ABONE SAYISI YÜZDE 16,9 ARTTI'

Genişbant abone sayısının 2008 yılında 6 milyon civarında olduğunu kaydeden Uraloğlu, "2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant abone sayısı 96,4 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam internet aboneliği bir önceki döneme göre yüzde 1, toplam internet abone sayısı ise yüzde 2,2 artış gösterdi. Fiber abone sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artış gösterdi ve toplam fiber abone sayımız 7,6 milyonu aştı. Fiber uzunluk ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 588 bin kilometreye ulaştı" ifadelerini kullandı.

'GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİ AYLIK 279,5 GİGABAYT KULLANDI'

İnternet kullanım verilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "Bu dönemde genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 279,5 gigabayt, mobil genişbant internet aboneğlerinin aylık kullanımı ise 17,5 gigabayt seviyesinde gerçekleşti. Fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artarak yüzde 38,1'e ulaştı. Bu çeyrekte nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 23,5 iken mobil genişbant yaygınlık oranı yüzde 89,5'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

'MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 76 MİLYON OLDU'

2024 Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 110,7 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplamda 94 milyon 495 bin 554 mobil abone bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu dönemde 4,5G abone sayısı 87 milyon 537 bin 163 olarak gerçekleşti. 3G ve 4,5G hizmetiyle bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 76 milyon 370 bin 403 oldu. Bu çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı 3 milyon 919 bin 929 terabayt olarak gerçekleşti" dedi.

'TÜRKİYE, AVRUPA'YA KIYASLA EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE OLDU

Mobil şebekelerde de en fazla trafik gönderilen ve en fazla trafik alınan ülkenin Almanya olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, mobil şebekelerden en çok aranın kısa numaranın '182 Hastane Randevu' olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, bu dönemde toplam SMS sayısının 5 milyar 873 milyon, MMS sayısının ise yaklaşık 12,7 milyon civarında gerçekleştiğini bildirdi.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 83,1'inin bireysel, yüzde 16,9'unun ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2024 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 oranında artarak 83,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde 502 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi ile yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" değerlendirmesinde bulundu.