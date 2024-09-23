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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, sona erdi. 4 gün süren mücadelelerin sonunda kadınlarda Ukrayna, erkeklerde İtalya şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi i şbirliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirilen plaj voleybolu 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, tamamlandı. 28 ülkeden 50 takım ve 100'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada; İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Estonya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Letonya, Polonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, İsviçre, Ukrayna, ABD ve Fransa gibi ülkelerden gelen takımlar yer aldı.

Kadınlarda Ukrayna, erkeklerde İtalya şampiyon oldu

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı'nın final gününde oynanan müsabakaların ardından kadınlar kategorisinde rakibi Estonya'yı 2-1 mağlup eden Ukrayna şampiyon olurken, erkekler kategorisinde İtalya'dan mavi ve kırmızı takımlar arasında final oynandı. İtalya'dan mavi takım karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada gösterdikleri başarılı performanslar sonucu dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi. Sporcular ödüllerini; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Spor Danışmanı Aytekin Durmaz, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz ve CEV Teknik Delegesi Laos Lukas'ın elinden aldılar.

"Harika bir atmosfer var"

Büyükşehir Belediyespor'un plaj voleybolunda mücadele veren sporcularından Hasan Hüseyin Mermer, "Balıkesir'de harika bir atmosfer var. Bu harika atmosferi tekrar yaşamak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na bol bol teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir organizasyon yaptılar, iyi ki biz de burada oynuyoruz"dedi.