2025 Asgari Ücret Toplantısı Aralık\'ta

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(ANKARA) - Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını aralık ayında yapacak.

2025 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında masaya oturacak. 15 üyeden oluşan komisyonda; işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsil eden TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Komisyonda asgari ücretle çalışan 4 kişi olacak. Komisyonda ilk kez iki gazeteci de yer alacak. İlk toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılması beklenirken, görüşmelerde enflasyon, geçim endeksleri ve ekonomik göstergeler değerlendirilecek.

Asgari ücret gerçekleşen mi hedef enflasyona göre mi zamlanacak?

Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye'de şu an yıllık enflasyon yüzde 48,58. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 46. Asgari ücrete, gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırsa bunun yüzde 44-46 civarında olması bekleniyor. Eğer asgari ücret 2025'in hedef enflasyonuna göre artılırsa zam oranı yüzde 21-26 civarında kalacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefine göre artırılırsa asgari ücret 24 bin 483 lira olacak

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. TCMB'nin bu yıl için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında asgari ücrete artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi göre, yüzde 41.5'lik zam gelirse, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında asgari ücrete zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.

Yeni asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Peki siyasi parti liderlerinin yeni asgari ücrete ilişkin beklentileri ne?

Özel, "Asgari ücret talebimiz 30 bin TL"

Partisinin asgari ücret zammı beklentisini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup konuşmasında yaptığı açıklamada, "Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz" demişti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise ara zam yapılması çağrısında bulunarak, yaptığı konuşmasında "İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır" sözleriyle beklentisini açıklamıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin beklentisi 35 bin lira

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise asgari ücret için verilecek rakamın en az 33 bin 337 lira olması gerektiğini söyleyerek, "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeniden Refah Partisi adına açıklama yapan Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç ise partisinin asgari ücret önerisini 35 bin lira olarak duyurmuştu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise asgari ücretin 25 bin lira ve üzeri olması gerektiğini söylemişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, "Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdırlar. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez güncellenerek arttırılmalı" diye konuşmuştu.