2025 Ocak Trafiğe Kayıt Düşüşü - Son Dakika
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2025 Ocak Trafiğe Kayıt Düşüşü

TÜİK'e göre ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre %22,4 azaldı.

18.02.2025 10:59
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(ANKARA) - TÜİK'in 2025 Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 31 milyon 463 bin 242 oldu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı bir önceki aya göre yüzde 70,8 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azaldı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 67,5, motosiklette yüzde 54,2, traktörde yüzde 33,0, kamyonda yüzde 24,5, otobüste yüzde 22,1, minibüste yüzde 16,1, kamyonette yüzde 9,8 ve otomobilde yüzde 7,9 azaldı.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 813 bin 93 adet taşıtın devri yapıldı

Ocak ayında devriyapılan taşıtların yüzde 67,8'ini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 8,0'ını motosiklet, yüzde 3,4'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 104 bin 335 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4'ü Renault, yüzde 7,8'i Fiat, yüzde 7'si Volkswagen, yüzde 6,6'sı Peugeot, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,5'i Toyota, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Citroen, yüzde 4,5'i BYD, yüzde 4,3'ü Ford, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Dacia, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,0'ı BMW, yüzde 1,8'i Chery, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 8,9'u diğermarkalardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 51,3'ü benzin, yüzde 25,0'ı hibrit, yüzde 11,9'u elektrikli, yüzde 10,9'u dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtı olarak kayda geçti. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 adet otomobilin ise yüzde 34'ü dizel, yüzde 31,7'si LPG, yüzde 30,3'ü benzin, yüzde 2,6'sı hibrit ve yüzde 1,2'si elektrikliyken yakıt türü bilinmeyenotomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 35,1'inin 1300 ve altı, yüzde 23,1'inin 1401-1500, yüzde 11,5'inin 1301-1400, yüzde 10,2'sinin 1501-1600, yüzde 7,7'sinin 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Kaynak: ANKA

Motosiklet, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Ocak Trafiğe Kayıt Düşüşü - Son Dakika

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