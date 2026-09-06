2026 Duisburg Çin Festivali başladı; açılışta Hubei'den gelen topluluk sahne aldı
Çin ve Almanya'nın kültürel etkileşimini güçlendirmeyi amaçlayan 2026 Duisburg Çin Festivali cuma günü başladı. Üç gün sürecek festivalde, geleneksel Çin mutfağı ve kültürünü tanıtan stantların yanı sıra, Wuhan'dan gelen sahne sanatları toplulukları açılış galasında performans sergiledi.
DUİSBURG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Almanya'nın kültürel etkileşimini güçlendirmeyi amaçlayan 2026 Duisburg Çin Festivali cuma günü öğleden sonra başladı.
Üç gün sürecek festivalde, geleneksel Çin mutfağını, kültürünü ve çağdaş sanatı tanıtan çok sayıda kültürel stant ile interaktif alanlar yer alıyor.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan gelen üst düzey sahne sanatları toplulukları, festivalin açılış galasında sahne aldı.
Kaynak: Xinhua
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