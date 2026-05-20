2026 Mavi Bayrak Ödülleri Foça'da Açıklandı
20.05.2026 21:54
Foça'da düzenlenen törenle, Türkiye'de 2026 Mavi Bayrak ödülü kazanan plaj, marina ve yatlar belirlendi.

ULUSLARARASI Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından, 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerini kazananlar, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle açıklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2026 yılı için Türkiye'de 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Yenifoça Oasis Marina ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Güngör, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, TÜRÇEV yetkilileri ile ödüle hak kazanan çok sayıda belediye, plaj, marina, turizm teknesi ve bireysel yat temsilcisi, turizm sektörü paydaşları ve basın mensupları katıldı.

Törende, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerinde örnek uygulamalar geliştiren belediyeler, oteller, turizm birlikleri, marinalar ve bireysel yat sahiplerine 'En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülleri' takdim edildi.

EN İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ FETHİYE BELEDİYESİ'NE

2025 yılında Mavi Bayrak kapsamında yapılan en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülleri, belediye plajları kategorisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Didim Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Kaytazdere Belediyesi'ne verildi.

Otel ve turizm birlikleri plajları kategorisinde NG Phaselis Bay, Lara Barut Collection, Blue Dreams Resort Bodrum, Crystal Hotels Group, Tui Blue Grand Azur Marmaris, Sailor's Beach Club, Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB); marina kategorisinde ise Milta Bodrum Marina, Makmarin Kaş Marina, Setur Yalova Marina, Setur Ayvalık Marina ve Setur Antalya Marina'ya ödül verildi. Bireysel yatlar kategorisinde ödül ise 'Eleven' adlı yata verildi.

En İyi Uygulamalar Ödülü'ne, 54 ülkeden gönderilen adaylar arasında uluslararası alanda en iyi üçüncü örnek seçilen Fethiye Belediyesi layık görüldü.

'PLAJLARDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ, YAT LİMANLARINDA DÖRDÜNCÜYÜZ'

TÜRÇEV Başkanı Abdulkadir Ateş, yaptığı konuşmada, merkezi Danimarka'nın Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan 54 ülke arasında Türkiye'nin uluslararası sıralamadaki güçlü yerini koruduğunu açıkladı.

Plaj kategorisinde İspanya'nın birinci, Yunanistan'ın ikinci, Türkiye'nin ise üçüncü sırada yer aldığını, turizm tekneleri kategorisinde ise Türkiye'nin dünya dördüncüsü olduğunu vurgulayan Ateş, "Son 30 senede olduğu gibi bu sene de TÜRÇEV başarılı bir biçimde dünya üçüncülüğünü sürdürüyor. Bu yıl Türkiye plajlarında 580 Mavi Bayrağımız olacak. Bunların yanı sıra, dünyada dördüncü olduğumuz yat limanlarımızda da bayraklar olacak. Bireysel teknelerde de sayımız hızla artıyor. Bunlar arttıkça Türkiye turizmi kazanacak. Mavi Bayrak Programı, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en saygın eko etiketidir" dedi.

'TEMENNİM, TÜM TESİSLER İÇİN TÜRKİYE'DE TEK MAVİ BAYRAK OLMASI'

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise Türkiye'deki tüm tesislerin tek Mavi Bayrak altında anıldığı bir gelecek temenni ettiğini belirterek, "Bugün hem ülkemiz için hem de ödül alacak işletmeler için bir gurur günü. İddiamızın devam ettiğini gösterdiğimiz bir gün. Çünkü çevremizi, denizimizi ve doğamızı olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Tüm gayretimizle bunların kirlenmemesi ya da bozulmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın neticesinde de buralarda bulunan tesislerin bulundukları ortamlarda aranan kriterlerde, temizlik ve hijyen şartlarını sağladıkları tespit edildikten sonra, ulusal düzeyde kurulmuş sivil toplum kuruluşumuz, bağlı olduğu uluslararası sivil toplum örgütüyle birlikte işletmelerimize Mavi Bayrak veriyor. Mavi Bayrak önemli ve buna herhangi bir kamu kurumu değil, bağımsız bir sivil otorite karar veriyor ve açıklıyor. Bu anlamda kamuoyunun ve toplumun Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar'a bir güveni var. 600'e yakın Mavi Bayrağımız var. Benim temennim ve dileğim, ülkemizdeki tesislerin tamamının Mavi Bayrak sahibi olması. İnşallah bir sonraki aşamada, hiç Mavi Bayrak'a ihtiyaç duymadan ülkemizin tamamının tek Mavi Bayrak olduğu ve tüm tesislerin de bu kriterleri sağladığı bir düzeye gelir, o günleri yaşarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Türkiye genelindeki ödüllü plaj, marina, bireysel yat ve turizm tekneleri ile Oasis Marina'da ödüle hak kazanan 7 bireysel yat ve Oasis Houses Oteli'nin Uluslararası Yeşil Anahtar Bayrağı'nı temsilen Mavi Bayrak, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından göndere çekildi.

Kaynak: DHA

