Büyükçekmece 2050 Vizyon Projesi Lansmanı Gerçekleştirildi

2021 yılında planlanan Büyükçekmece 2050 Vizyon Projesi 'Sonuç Bildirgesi' düzenlenen lansman toplantısıyla duyuruldu. 2050 Büyükçekmece Vizyonu kapsamında; iklim değişikliği, ekoloji ve çevre, eğitim ve kültür, toplumsal kapsayıcılık ve katılımcılık, kamusal mekan ve kıyı politikaları, kentsel dönüşüm, afet ve risk, ulaşım ve alt yapı ile yenilik ve akıllı kentler başlıkları mutdisipliner bir perspektifle ele alındığı belirtildi.

16 farklı üniversiteden alanlarında uzman 39 bilim insanının önderliğinde ve kent halkının katılımı ile 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda tamamen bilimsel yöntemler ve verilerin ışığında ortaya çıkan Büyükçekmece 2050 Vizyon Projesi lansman toplantısı gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Mahmut Güler ve akademisyenlerin katıldığı toplantı dans gösterisiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Akgün, "Hem heyecanlıyım hem gururluyum" dedi. Akgün açılış konuşmasını yaptıktan sonra 2050 Büyükçekmece Vizyon Belgeseli gösterimi yapıldı.

"BİZ YÖNLENDİRİCİ OLMADIK DİNLEYİCİ OLDUK"

Akgün, "2021 yılında başlatmış olduğumuz 2050 Büyükçekmece Vizyonu çalışmalarının sonuna geldik. Yaklaşık 18 ayda tamamlandı. 16 üniversiteden 39 bilim insanı ve 7 bine yakın vatandaşımızın katılımıyla elde edinilen bilgiler sonuç bildirgesi olarak ortaya konuldu. Büyükçekmece'nin 2050 yılında nerede olması gerektiğinin kararını Büyükçekmece'de hemşehrilerimiz ile onların bilgileri dahilinde bilim insanları verdi. Biz yönlendirici olmadık dinleyici olduk. Bu bildirgenin ortaya konulmasının sebebi Türkiye'de çok güzel bir planlamayla yatay şehircilikte örnek olmak, insan onuruna yakışır temiz hava, temiz su, güzel kent, bol yeşil ve ileriye dönük doğal güzelliğin korunmasını içeri alan bu bildirgenin Büyükçekmece'nin geleceğini şekillendireceğine inancımız tamdır. Bu yüzden bunları sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE İLK BELGEDİR"

2050 yılına doğru giderken Büyükçekmece hangi tehditlerle karşılaşacağına bunları nasıl bertaraf edecek ve hemşehrileri ile beraber bu sonuç bildirgesine nasıl sahip çıkacağını ortaya koyan bir bildirge olduğunu söyleyen Akgün, "Yerel demokrasi genel demokrasinin anasıdır. Burası onu besler. Eğer yerel demokrasiden bütün vatandaşların görüşleri alınarak planlar, projeler yapılıyorsa burada demokrasi ve şehircilik var demektir. Büyükçekmece vizyonu sonuç bildirgesinin temeli budur. Bu bildirgenin aynı zamanda bilimsel teknik izleme komitesi vardır. İzleme komitesi her 6 ayda bir başkanlık makamına ve oluşan kurula bilgi vererek Büyükçekmece'yi hangi tehditlerin beklediğini gözlemler. Temiz havanın, temiz suyun, temiz çevrenin, sıfır karbon salımının hangi şartlarda yerine getirebileceği alternatif enerjiyi nasıl ortaya koyacağımızı şehrin enerjisini, doğanın vermiş olduğu imkanlarla nasıl sağlayacağımızı ortaya koyan Türkiye'de ilk belgedir" diye konuştu.

"2050 VİZYON PROJESİ BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN UZUN VADELİ OLANIDIR"

Bu projenin Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen projenin koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Güler ise "2050 Vizyon Projesi bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların uzun vadeli olanıdır. Çalışmalara Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 40 farklı konularda öğretim üyesi davet edildi. Bilim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ruşen Keleş yol göstericimiz oldu. Bir önemli husus daha vardı vizyoner bir başkan olmak yeterli değildi. Buna inanmış olan bir örgütün olması gerekiyordu. Belediye çalışanlarının hepsi bu hususta önemli ölçüde destek sağladılar" ifadelerini kullandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

2050 Büyükçekmece Vizyon Belgesi'nde, gelecek senaryoları ekseninde amaç ve stratejiler tartışılarak, kentin geleceğine ilişkin, kentsel yaşamı oluşturan ve onunla eklemlenebilecek bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmelerine ilişkin öngörüler değerlendirildi. Bunun sonucunda ise gelecek tasavvuru ve ona ulaşılmasını olanaklı kılacak hedef ve öncelikler ortaya konuldu.

2050 Büyükçekmece Vizyonu, 16 farklı üniversiteden alanlarında uzman 39 bilim insanının önderliğinde ve kent halkının katılımı ile 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda tamamen bilimsel yöntemler ve verilerin ışığında ortaya çıktı.

2050 Büyükçekmece Vizyonu, Büyükçekmece'nin gelecek 30 yılını şekillendirecek bir yol haritasıdır.

2050 Büyükçekmece Vizyonu kapsamında; İklim Değişikliği, Ekoloji ve Çevre, Eğitim ve Kültür, Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcılık, Kamusal Mekan ve Kıyı Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Afet ve Risk, Ulaşım ve Alt yapı ile Yenilik ve Akıllı kentler başlıkları multidisipliner bir perspektifle ele alındı.

Bu belge aynı zamanda, Büyükçekmece'de kentsel hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik somut taahhüt içeren bir sözleşmedir.

Önümüzdeki 30 yıla ilişkin kısa, orta ve uzun erimli, yenilikçi ve proaktif bir yaklaşımla bir ilçe belediyesi tarafından hazırlanmış ilk strateji belgesidir.

Bu belgede, kent halkının gelecekteki beklentileri ortaya konulurken aynı zamanda kent yaşamını paylaşan tüm canlıların da geleceği göz önünde bulundurulmuştur.

Program sonunda projeye katkı sunanlara plaket takdim edildi.