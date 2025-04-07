(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen 21. Mersin Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Festivali sona erdi. Festival kapsamında 7 şehirden, 38 koro ve bin 800 korist sahne aldı.

Ünlü besteci Nevit Kodallı'nın anısına düzenlenen 21. Mersin Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Festivali, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mersin, Adana, Bolu, Hatay, Denizli, Ankara ve Niğde'den koroların katıldığı festival 3 gün sürdü. Festivalde Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu da sahne aldı.

Her yaştan korist sahne aldı

Mersin Polifonik Korolar Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen koristleri ve sanatseverleri aynı sahnede buluşturdu. Kodallı'nın doğumunun 100'üncü yılı kapsamında yapılan festival, 38 koro ve bin 800 korist, çok sesli müziğin örneklerini Mersinlilerle buluşturdu. Her yaştan koristin sahne aldığı festivalde, çocuk, gençlik ve yetişkin koroları, repertuvarlarındaki eserlerle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Mersin Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Merzeci Yağcı, Nevit Kodallı'nın doğumunun 100'üncü yılında gerçekleştirdikleri bu festivalle sanatın iyileştirici gücünü yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yağcı ayrıca, festivale ev sahipliği yaptıklarından dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Katılımcı korolar ise hem sahne deneyimleri hem de diğer korolarla etkileşim açısından festivalin çok verimli geçtiğini dile getirdi.