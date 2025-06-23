22 İlin Gürültü Eylem Planı Tamamlandı

6 Nisan 1920

1- 22 ilin "Çevresel Gürültü Eylem Planı" hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü amacıyla 66 ilin gürültü haritasını çıkardı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilin Çevresel Gürültü Eylem Planı'nı tamamladı

Eylem planları hazırlanırken, illerde belirlenen sıcak noktalardan alınması öngörülen gürültü azaltım tedbirleri için etkinlik, sosyal kabul edilebilirlik, politik öncelik, ekonomik uygulanabilirlik, fayda- maliyet analizi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

2- BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü:

"Bence bu toplantı büyük bir başarıydı. Çok zamanlı, çok önemli, çok acildi. Çok karmaşık bir durumdayız ve tüm İslam ailesinin bir araya gelip diplomasi, barış çağrısında bulunması çok iyi bir girişim"

" Türkiye, dünyanın en önemli aktörlerinden biri. Diplomatik alanda her zaman barış, anlayış ve sorunları diyalog yoluyla çözme çabasıyla öne çıkıyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok olumlu ve yoğun olacak"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- NATO ZİRVESİ - İran odağında yaşanan gelişmeler zirveye gölge düşürecek mi?

German Marshall Fund'ın Washington merkezindeki uzmanı Kristine Berzina:

"ABD'nin odağı, kesinlikle Avrupa ve Rusya tehdidinden uzaklaşmış olacak. Bu, birçok açıdan Avrupa için bir kayıp. Bu zirvenin amacı, Rusya'ya karşı birlik ve güç göstermekti"

AB bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün transatlantik ilişkiler uzmanı Guiseppe Spatafora:

"Avrupalı ??müttefikler, Trump ile yaptıkları görüşmelerde İran ile Rusya arasındaki askeri ve politik bağı vurgulamaya çalışabilir, onu Moskova'ya karşı da sert olmaya ikna etmeye çalışabilirler"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

4- Eski İskoçya Başbakanı Yusuf: "Netanyahu neden terör listesinde değil?"

"Neden eylemci bir grubu terör örgütü listesine alıyorsunuz da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan Binyamin Netanyahu'yu almıyorsunuz?"

(Behlül Çetinkaya/Londra)

5- İTO Başkanı Avdagiç'ten "ihracatta sıkıntıları kaldıracak" 3 maddelik öneri:

"Kısa vadede finansman maliyetleri aşağıya doğru çekilmeli. Finansmana erişimle ilgili yeni açılımlar yapılmalı. Döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyon korunmalı"

"Tüm sıkıntıları aşacak güce sahibiz. Yeter ki Türkiye'nin yatırım kabiliyetini yukarı doğru çekecek, ihracatta yaşadığımız sıkıntıları kademeli olarak ortadan kaldıracak bir politika setini hızlıca devreye alalım"

"(İTO seçimleri) Yeni dönem kadromuzla birlikte ustalık dönemimiz olacaktır"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sivil toplum kuruluşları, AB'nin İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını istedi

İnsan Hakları İzleme Örgütünün AB kurumları nezdinde temsilciliğini yapan Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla:

"(AB) 60 bin can, çok büyük miktarda acı ve yıkım kadar geç kaldı ama şimdi harekete geçme fırsatı var"

"Bana sorarsanız (AB'nin) mevcut çatışmalardan, 7 Ekim 2023'ten önce harekete geçmesi gerekirdi"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/Ankara) (Görüntülü)

7- Afrika Petrol Üreten Ülkeler Örgütü Türkiye ile her türlü enerji işbirliğine açık

Afrika Petrol Üreten Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Dr. Omar Faruk İbrahim:

"Amacımız, Afrika'da petrol ve doğal gaz üreten ülkeleri bir araya getirerek, kıtamızdaki ortak sorunları birlikte ele almak. Bu sorunlardan biri finansman"

"Türkiye ya da Türk yatırımcılar Afrika Enerji Bankasına katılmak isterse memnuniyetle karşılarız"

(Firdevs Yükse/Sibel Morrow/İstanbul)

8- Küresel ekonomideki kırılganlıklar büyüme beklentilerini aşağı çekiyor

Dünya Bankası Başekonomist Yardımcısı ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse:

"Küresel ekonomiye baktığımızda çok ciddi kırılganlıklar var. Önümüzdeki dönemde de o kırılganlıklar bir şekilde devam edecek"

"Özellikle politika belirsizliği tüm zamanların en üst seviyesine çıkmış durumda. Çok ciddi jeopolitik tansiyon artışı var. Bir de bizim bildiğimiz küreselleşmeye açık, küreselleşmeyi amaç edinen politikaların dışında daha korumacı politikaların ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz"

"(Küresel) Enflasyondaki düşüşün bu yıl biraz gecikeceğini öngörüyoruz. Fakat önümüzdeki yıl daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz"

(Dilara Zengin/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki kadın imam hatip lisesini bitirip hafız oldu

Lisenin açık öğretim programından 80,94 not ortalamasıyla mezun olan Möminat Dilli:

"Birçok imam hatip lisesine başvurdum hatta erkek imam hatip liselerine bile gittim. Beni kız liselerine yönlendirdiler. Eğitime başladım ve hiç sınıfta kalmadım"

"Dönem sonunda hafızlık derecesine çok yaklaştığımı fark edince ezberlere devam ettim. Hafızlığı tamamladım, şu an üstünden ikinciyi geçerek has yapıyorum"

(Mikail Bıyıklı-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Uzmanlardan boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli uyarılar

Yaz mevsiminde boğulma vakalarının önüne geçmek için uzmanlar, rüzgarlı havalarda, yasak yerlerde ve cankurtaran bulunmayan noktalarda denize girilmemesi, akıntıya kapılınca panik yapılmaması, suyun üzerinde kalmaya çalışarak kıyıya paralel yüzülmesi uyarısında bulundu

Uzmanlar, boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyenlere de panik yapmamasını, sudaki kişiye arkadan yaklaşmasını ve koltuk altından çekerek kıyıya getirmesini önerdi

(Fatih Mehmet Kürkçü-İlyas Gün/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

11- Hayatını adadığı Tralleis Antik Kenti'ni ziyaretçilerle buluşturmak için gün sayıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez, 23 yıl önce stajyer arkeoloji öğrencisiyken çalıştığı Tralleis Antik Kenti'ndeki bilimsel yolculuğunu kazı başkanı olarak sürdürüyor

Prof. Dr. Çekilmez: "Öğrenciliğimde Tralleis'te kazı başkanı olarak çalışmak hayalimdi ve bu gerçekleşti. Şimdi diğer bir hedefime ulaşmak üzereyim, inşallah ağustos ayından itibaren Tralleis Antik Kenti'nin büyülü atmosferi ziyaretçilere açılacak"

(Enes Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın takım istatistiklerinde parlıyor

Grup aşamasında maç başına 81 sayı kaydeden ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek sayı ortalamasıyla oynayan ikinci takım oldu

Türkiye, gruplarda en iyi şut atan (yüzde 48,3) ve maç başına en çok ribaunt alan (45,7) ülke olarak göze çarptı

Teaira McCowan, maç başına en fazla ribaunt toplayan (13,7), Tilbe Şenyürek ise en iyi üç sayı yüzdesine (yüzde 66,7) sahip ikinci oyuncu olmayı başardı

(Mutlu Demirtaştan/Atina)

13- A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Montes, başarı için zaman istedi

İspanyol başantrenör David Ginesta Montes:

"Her şeyi bir gün, bir hafta veya bir ayda düzeltecek bir çare yok. Çok çalışmalıyız, aylarca çalışmalıyız ve sonunda ne olacağını göreceğiz"

"Öncelikle kendi ligimizi geliştirmeliyiz. Sonra kilit noktalardan birinin, fiziksel kondisyon olduğunu düşünüyorum. Ayrıca oyuncularımızın mümkün olduğunca üst düzey maça çıkması gerekiyor"

"Türkiye, 2026'nın aralık ayında Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. O şampiyonada hazır olmalıyız"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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