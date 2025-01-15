23 Nisan İçin Protokol İmzalandı

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(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzaladı. Buna göre, TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümü kutlamaları işbirliği içinde yapılacak, bakanlıklar yurt içinde ve yurt dışında TBMM adına etkinlikler düzenleyebilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divan Salonu'nda düzenlenen, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla geçen yıl TBMM'de başlatılan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının partnerler olduğu organizasyonu kalıcı hale getirmek için bir adım atacaklarını söyledi. 23 Nisan Milli Egemenlik Haftası kapsamında geçen sene fevkalade güzel programlar icra edildiğini dile getiren Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ayrı ayrı düzenlediği yarışmalarda Türkiye çapında dereceye girenlere ödüller verildiğini anımsattı. TBMM'deki etkinliklere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara Üniversitesi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın yanı sıra birçok kuruluşun katıldığını dile getiren Kurtulmuş, geçen yıl 103 bin kişinin TBMM kampüsüne bir hafta içerisinde giriş yaptığını kaydetti. Kurtulmuş, iyi organize edilmiş programlarla Türkiye'nin dört bir tarafından gençleri aileleriyle birlikte Mecliste ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Milli iradenin karargahı, demokrasinin kalbi TBMM'nin halka açık olmasını önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, 23 Nisan haftasında Meclisin kitlesel bir şekilde ziyaret edilmesinin çok yararlı olduğunu da kaydetti.

"Bizim amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında ciddi çabalar harcadıklarını, geçen yıl düzenlenen ve şölen havasında geçen organizasyonun da çocuklarda, gençlerde heyecan yarattığını belirtti. Meclisin bu programları himaye etmesinin, çocukların ve gençleri buradaki atmosferi yaşamalarının kendileri açısından kıymetli olduğunu söyleyen Bak, "Bizim amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda yetenek taramasıyla beraber spora yönlendiriyoruz. Bu da onlar için bir amaç olacak, güzel bir hedef olacak. Hepsi buraya gelmek isteyecektir, bunun için mücadele edecekler. Bunun spor için de önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık olarak tüm gücümüzle buraya katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"TBMM'nin 23 Nisan etkinlikleri haftası içerisinde yer alması eğitim öğretim sürecinin bir parçası"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, 2013'ten bu yana 23 Nisan'ı, bir karnaval havasında kutlamaların yapıldığı program olarak planladıklarını, geçen yıl icra edilen programların da TBMM Başkanı Kurtulmuş'un desteğiyle bambaşka bir boyut kazandığını söyledi. Tekin, 'ulusal egemenlik' kavramını çok önemsediklerini dile getirerek, "Çocuklara ulusal iradeyi, milli iradeyi öğreteceksek bunun başlangıç noktası TBMM'nin sürecin içerisine dahil olmasıdır" dedi.

Müfredat değişikliğiyle demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını, geleneklere sahip çıkmayı öğretmeye çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, "TBMM'nin 23 Nisan etkinlikleri haftası içerisinde yer alması eğitim öğretim sürecinin de bir parçası" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un vereceği desteklerle de bu sürecin zenginleştirileceğini söyleyen Tekin, bu yıl daha eğlenceli ve öğretici sürecin yaşanması temennisini de dile getirdi. Konuşmaların ardından '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Buna göre, TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümü kutlamaları işbirliği içinde yapılacak, bakanlıklar yurt içinde ve yurt dışında TBMM adına etkinlikler düzenleyebilecek.