Nermin Duruk\'un Ölümü Araştırılıyor

Karaman’da bir eğlence mekanında çalışan Nermin Duruk'tan 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine 33 yaşındaki Duruk’un Tabduk Emre Mahallesi’ndeki adresine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Duruk'u yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Nermin Duruk'un öldüğü belirlendi.
Duruk'un cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Duruk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?