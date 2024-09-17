Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Coşkusu

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(MERSİN)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Mersinden Kadın Kooperatifi'ne üye kadınlar tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği stantlarda, el yapımı birçok ürün, dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden gelen misafirlere sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü. Mersinden Kadın Kooperatifi'ne üye emekçi kadınlar tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği stantlarda el yapımı birçok ürün dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden gelen misafirlere sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Yörük-Türkmen dernek temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törenin ardından göç duasının okunmasıyla Yörük göçü yapıldı.

Başkan Böcek, Yörük Göçü'nde en önde yürüdü

Temsili Yörük Göçü yürüyüşü, Karaalioğlu Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye önünde korteje katılan misafirleri tek tek selamladı. Böcek, "Türkiye'den 59 Yörük-Türkmen derneği, 19 ülkeden gelen heyetlerimizle Yörük Göçümüzü yaptık. Bize destek olan Yörük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yörük kardeşlerimizin gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak için böyle bir festival düzenliyoruz. 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerimizle halkımızla buluşacağız" dedi.

"Yörük kültürünü hep birlikte gelecek nesillere aktaracağız"

Coşkulu bir etkinlik olduğunu kaydeden ve dünyanın dört bir yanından insanın katıldığına dikket çeken Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, "Mersin'deki federasyonlarımızla, derneklerimizle beraber katıldık. Mersin, Yörük kültürünün yoğun yaşandığı bir ilimiz. Kültürümüzün aslında mihenk taşı denilen Yörüklerimizin, Yörük kültürünün yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak festivalde yerimizi aldık" diye konuştu.

Yıl boyu Büyükşehir'in de birçok etkinlikte Yörüklerle bir araya geldiğine dikkat çeken Şahutoğlu, "Yaptığımız projelerle aslında yaşamış oldukları sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Her bir proje onların yaşadığı bir sorunu çözmeye yönelik. Fakat bunu daha kitlesel boyutlara taşımak, yaymak adına bu tür festivallerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'in talimatlarıyla bugün 3'üncüsü düzenlenen festivalle bu kültürü gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"Yörük kültürünü tüm dünyaya yayacağız"

Türkiye'de ve dünyada yaşayan Yörükleri bir araya getiren etkinlik için emek verenlere teşekkür eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, "Buna benzer etkinlikleri kendi yöremizde Anamur ilçesinde ara ara yapmaktayız. Hatta bu yıl ki programımızı yaylalarda başlattık. Bizim de Toroslar'da yazın 6 - 8 ay arası yaylada kalan hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Biz de bu etkinlikleri kendi ilçemizde komşu Yörükler'imizle beraber yapmayı planlıyoruz" dedi.

Deniz, "Böyle etkinliklerle Yörükler kültürlerini tanıtıyor, geçmiş dönemdeki yaşantısındaki, kültürel geleneklerimizi sürdürüyoruz. Umarım bundan sonra daha da gelişerek bu Yörük kültürünü tüm dünyaya yayacağız" diye konuştu.

"Mersin'i en iyi şekilde temsil ettik"

Büyükşehir'i ve Yörükleri temsilen festivalde yerlerini aldıklarını belirten Mersin Yörük Türkmen Vakfı İl Başkanı Berdan Tun, "Mersin'de faaliyet gösteren derneklerimiz ve dernek başkanlarımız burada. Yörük Festivali içerisinde Mersin'imizi ve Mersin'in Yörük kültürünü her aşamada anlatmak üzere buradayız. Yapmış olduğumuz çadır ziyaretlerinde Mersin Yörük kültürünü, geleneklerini buradaki diğer paydaşlarla paylaştık. Mersin'i en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Şükran Arslan "Geçen yıl da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Seçer'in sayesinde geldik. Bu etkinlikte tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik, memnun kaldık. Meral Seçer Hanım'ın katkılarıyla kooperatif olarak çok güzel şeyler hazırlamışlar, kutluyorum onları. Emekçi kadınlar, becerikli kadınlar eline her zaman taşın altına koyduğu gibi becerilerini burada da göstermişler."

-Şerife Ramadan: "Ben geçen sene buradaydım çok beğenmiştim, denk geldi tesadüf bu sene yine buradayım. Türkiye'deyim geziyorum ve Mersin'in standını hiç unutmadım. Çorbalık vardı karışık ve biz Kıbrıs'ta kavurga derdik onlardan aldım. Çorbayı pişirdiğimde, herkes çok beğendi. Bu sene de lavanta, portakal ve muz deneyeceğiz. Ben Kıbrıs'a giderken eskiden hep Mersin'den geçerdik oradan cezerye alırdık ve eski anıları da anmış olduk bu sayede."

-Muhammed Cira: "Öğretmen arkadaşım Mersin'e atandı, onunla gezip görebileceğim yerler hakkında da önemli bilgiler elde ettim. İkramlarınız, hediyeleriniz çok güzel, misafirperver ve güzel karşılıyorsunuz. Bu beni çok mutlu etti."

-Beyhan Aktaş: "Yaptığınız ürünler de mükemmel, çok güzel işler başarmışsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Mersin'i seviyoruz."