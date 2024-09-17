Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü. Mersinden Kadın Kooperatifi’ne üye kadınlar tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği stantlarda, el yapımı birçok ürün, dünyanın ve Türkiye’nin pek çok yerinden gelen misafirlere sunuldu.

17.09.2024 10:54  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Mersinden Kadın Kooperatifi'ne üye kadınlar tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği stantlarda, el yapımı birçok ürün, dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden gelen misafirlere sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü. Mersinden Kadın Kooperatifi'ne üye emekçi kadınlar tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği stantlarda el yapımı birçok ürün dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden gelen misafirlere sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Yörük-Türkmen dernek temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törenin ardından göç duasının okunmasıyla Yörük göçü yapıldı.

Başkan Böcek, Yörük Göçü'nde en önde yürüdü

Temsili Yörük Göçü yürüyüşü, Karaalioğlu Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye önünde korteje katılan misafirleri tek tek selamladı. Böcek, "Türkiye'den 59 Yörük-Türkmen derneği, 19 ülkeden gelen heyetlerimizle Yörük Göçümüzü yaptık. Bize destek olan Yörük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yörük kardeşlerimizin gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak için böyle bir festival düzenliyoruz. 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerimizle halkımızla buluşacağız" dedi.

"Yörük kültürünü hep birlikte gelecek nesillere aktaracağız"

Coşkulu bir etkinlik olduğunu kaydeden ve dünyanın dört bir yanından insanın katıldığına dikket çeken Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, "Mersin'deki federasyonlarımızla, derneklerimizle beraber katıldık. Mersin, Yörük kültürünün yoğun yaşandığı bir ilimiz. Kültürümüzün aslında mihenk taşı denilen Yörüklerimizin, Yörük kültürünün yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak festivalde yerimizi aldık" diye konuştu.

Yıl boyu Büyükşehir'in de birçok etkinlikte Yörüklerle bir araya geldiğine dikkat çeken Şahutoğlu, "Yaptığımız projelerle aslında yaşamış oldukları sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Her bir proje onların yaşadığı bir sorunu çözmeye yönelik. Fakat bunu daha kitlesel boyutlara taşımak, yaymak adına bu tür festivallerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'in talimatlarıyla bugün 3'üncüsü düzenlenen festivalle bu kültürü gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"Yörük kültürünü tüm dünyaya yayacağız"

Türkiye'de ve dünyada yaşayan Yörükleri bir araya getiren etkinlik için emek verenlere teşekkür eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, "Buna benzer etkinlikleri kendi yöremizde Anamur ilçesinde ara ara yapmaktayız. Hatta bu yıl ki programımızı yaylalarda başlattık. Bizim de Toroslar'da yazın 6 - 8 ay arası yaylada kalan hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Biz de bu etkinlikleri kendi ilçemizde komşu Yörükler'imizle beraber yapmayı planlıyoruz" dedi.

Deniz, "Böyle etkinliklerle Yörükler kültürlerini tanıtıyor, geçmiş dönemdeki yaşantısındaki, kültürel geleneklerimizi sürdürüyoruz. Umarım bundan sonra daha da gelişerek bu Yörük kültürünü tüm dünyaya yayacağız" diye konuştu.

"Mersin'i en iyi şekilde temsil ettik"

Büyükşehir'i ve Yörükleri temsilen festivalde yerlerini aldıklarını belirten Mersin Yörük Türkmen Vakfı İl Başkanı Berdan Tun, "Mersin'de faaliyet gösteren derneklerimiz ve dernek başkanlarımız burada. Yörük Festivali içerisinde Mersin'imizi ve Mersin'in Yörük kültürünü her aşamada anlatmak üzere buradayız. Yapmış olduğumuz çadır ziyaretlerinde Mersin Yörük kültürünü, geleneklerini buradaki diğer paydaşlarla paylaştık. Mersin'i en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Şükran Arslan "Geçen yıl da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Seçer'in sayesinde geldik. Bu etkinlikte tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik, memnun kaldık. Meral Seçer Hanım'ın katkılarıyla kooperatif olarak çok güzel şeyler hazırlamışlar, kutluyorum onları. Emekçi kadınlar, becerikli kadınlar eline her zaman taşın altına koyduğu gibi becerilerini burada da göstermişler."

-Şerife Ramadan: "Ben geçen sene buradaydım çok beğenmiştim, denk geldi tesadüf bu sene yine buradayım. Türkiye'deyim geziyorum ve Mersin'in standını hiç unutmadım. Çorbalık vardı karışık ve biz Kıbrıs'ta kavurga derdik onlardan aldım. Çorbayı pişirdiğimde, herkes çok beğendi. Bu sene de lavanta, portakal ve muz deneyeceğiz. Ben Kıbrıs'a giderken eskiden hep Mersin'den geçerdik oradan cezerye alırdık ve eski anıları da anmış olduk bu sayede."

-Muhammed Cira: "Öğretmen arkadaşım Mersin'e atandı, onunla gezip görebileceğim yerler hakkında da önemli bilgiler elde ettim. İkramlarınız, hediyeleriniz çok güzel, misafirperver ve güzel karşılıyorsunuz. Bu beni çok mutlu etti."

-Beyhan Aktaş: "Yaptığınız ürünler de mükemmel, çok güzel işler başarmışsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Mersin'i seviyoruz."

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Festival, Türkiye, Antalya, Kültür, Güncel, Mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:39:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yörük Türkmen Festivali'nde Mersin Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement