3'üncü İstanbul Kariyer Fuarı, Yenikapı'da Gençlere Kapısını Açacak

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(İSTANBUL)- İstanbul Kariyer Fuarı, bu yıl üçüncü kez kapılarını gençlere açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ev sahipliğinde, İSPER koordinasyonu, İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle iş dünyasının önemli aktörlerini ve binlerce genci bir araya getirecek fuar, 14-15 Kasım'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Nitelikli genç işsizlik sorununa çözüm üretebilmek hedefiyle ilk olarak 2022 yılında gerçekleştirilen İstanbul Kariyer Fuarı bu yıl üçüncü defa kapılarını gençlere açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ev sahipliğinde, İSPER koordinasyonu, İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle iş dünyasının önemli aktörlerini ve binlerce genci bir araya getirecek fuar 14-15 Kasım'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

İş arayanların gözü fuarda olacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Kariyer Fuarı gençleri işverenler, çeşitli marka temsilcileri ve insan kaynakları liderleriyle bir araya getirerek istihdam edilmelerine ve profesyonel iş yaşamını yakından tanımalarına olanak sağlayacak. Gençler, bu etkinlik sayesinde iş ve staj olanaklarını değerlendirme şansı bulurken, doğru yerde istihdam edilerek hayallerindeki işe kavuşma fırsatı yakalayacaklar. İki gün boyunca sürecek olan fuarda 150'den fazla işveren markası ile görüşmeler, iş ve staj imkanları olacak. Fuarda ayrıca ilham veren konuşmacılarla oturumlar düzenlenecek, eğlenceli aktiviteler ve eğitici atölyeler gerçekleşecek. Ülkenin istihdama yönelik en çok göç alan kenti İstanbul'da nitelikli gençlere destek olmak amacıyla kurgulanan fuar aracılığıyla bugüne dek on binlerce genç, İstanbul ve çevre illerden iş arayan vatandaşlar, iş fırsatları ile buluşturdu.

"İşsizlik sorununa İBB olarak çözüm modelleri ürettik"

İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB olarak İstanbul'un istihdamına sundukları katkıları şöyle anlattı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 95 bin çalışanı olan büyük bir kurum. İBB olarak insan kaynakları yönetişim yapımızı; bir yandan liyakat ve eşitlik değerleri ekseninde sürdürürken diğer yandan sosyal belediyecilik hassasiyetimizle Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele ediyoruz. Bunu yaparken projeler üretiyor, kalıcı çözümler sunuyoruz. Amacımız, kentimizdeki işsizlik oranını düşürmek ve İstanbullulara hak ettikleri refah seviyesini sunmak. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz (BİO) gençlere, kadınlara, tüm iş arayanlara umut oldu. BİO'lar aracılığı ile istihdam sağlanan 220 bini aşkın kişinin, aylık ücretlerini ortalama 25 bin lira varsaydığımızda yıllık 66 milyar lira gibi bir meblağ ortaya çıkıyor. İnsanlar emeklerini iş hayatına sunabiliyor, emeklerinin karşılığını evlerine bir gelir olarak getirebiliyorlar. Bu büyük bir sosyal transferdir. İstihdam sadece iş ve ekonomi olarak değil sosyal olgularıyla da önemli bir alandır. İşsizliğe getirdiğimiz bu çözüm İstanbul'un sınırlarını da aştı. Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kariyer Fuarı da işsizlik sorununu çözmek ve istihdama katkı sağlama projelerimizin önemli bir sac ayağı. İnanıyorum ki; bu modeller tıpkı Kent Lokantaları gibi Türkiye'nin diğer şehirlerine de örnek olacak. İşsizliği azaltmaya yönelik projelerimizle toplumun her kesimine dokunarak Türkiye genelinde refah seviyesinin artmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

"Nitelikli eğitim ile nitelikli istihdama destek oluyoruz"

Fuarın gençlerin gelecekteki iş yaşamı için büyük bir önem taşıdığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay da "Planlamadan operasyona, içerikten uygulamaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin iş birliğiyle hazırladığı ve bu sene üçüncüsü düzenlenen kariyer fuarında katılımcılar; İBB'nin gençlere sunduğu imkanlarla da tanışma fırsatını bulacak" dedi.

Akçabay, şöyle devam etti:

"Kadın yönetici sayısında yüzde 164,92 oranında artış yaşandı"

"İstanbul'u daha adil, daha yeşil ve daha yenilikçi yapma vizyonu ile çıktığımız yolculukta tüm insan kaynakları politikalarımızı da bu ilkeler ışığında şekillendirdik. İBB'de kadın istihdamına verdiğimiz değer ve gençlerin istihdamına yönelik yaptığımız işe alım projeleri ile büyük yenilikler daha adil bir İstanbul idealimiz için ilk attığımız adımlardı. Göreve geldiğimizden beri toplam istihdamdaki kadın çalışan oranımızda yüzde 41,39, kadın yönetici sayısında yüzde 164,92 oranında artış yaşandı. Gençlere staj imkanları, gönüllülük fırsatları sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken İstanbul'daki işsizlik oranını düşürmek, iş arayan vatandaşlarımızı özel sektörle buluşturarak kalıcı iş fırsatları yaratmak için İBB Bölgesel İstihdam Ofislerimiz çalışıyor. Aynı zamanda Bölgesel İstihdam Ofislerimiz ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile iş gücü piyasasının ve firmaların aradığı nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine ve sonrasında istihdamlarına destek oluyoruz. İstanbulluların, istihdam odaklı bu eğitim programları ile yeni meslek edinmelerine ve istihdam edilmelerine imkan sağlıyoruz. Bütün bu çalışmalarla İstanbullunun istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz. 3. İstanbul Kariyer Fuarı da bu amaçla hayata geçirdiğimiz en büyük ve değerli hizmetlerden biri"

"İstanbul'un gözü bu fuarda olacak"

İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar İstanbul Kariyer Fuarı'na sayılı günler kala heyecanın gitgide yükseldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Üç yıl önce İstanbul'da genç işsizliği sorununa çözüm bulma hedefiyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada, üçüncü yılımızda 500'e yakın firma ve 50 bine yakın ziyaretçi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz 3. İstanbul Kariyer Fuarı, 29 ilçede son 5 yılda 225 bine yakın vatandaşımıza istihdam sağlamış olan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, idareler ve iştirak şirketlerinin katkı ve koordinasyonuyla her geçen gün büyüyor. Bu seneki fuarda farklı sektör ve pozisyonlarda tam 156 firmanın 1000'i aşkın açık ilan pozisyonu yer alacak. Geçen seneki fuarın katkısıyla da Bölgesel İstihdam Ofisimizde yaklaşık 1 sene içerisinde aday sayımızda yüzde 51, firma sayımızda yüzde 21, istihdam sayımızda ise yüzde 40 artış sağladık. Türkiye'de hiçbir kamu kurumunda olmayan örnek bir destek modeli olarak 2019 yılında faaliyetlerine başlayan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, kentimizde işsizliğin önüne geçmek ve nitelikli gençlerin doğru iş sahalarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla hem İstanbul'a hem de ülkemizin ekonomik gelişimi ve üretimine önemli bir katkı sunuyor. Bununla beraber 3. İstanbul Kariyer Fuarı sadece işveren ile iş arayanın buluşması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bu fuar, istihdam edilecek olan gençlerin ekonomik ve psikolojik olarak güçlenmesi, dolayısıyla üretken ve başarılı genç çalışanlar yetiştirerek kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaları anlamına da geliyor. Bu nedenle bu fuarı çok önemsiyor ve İstanbul'un gözünün bu fuarda olacağını biliyorum"

Türkiye'nin önde gelen isimleri gençlerle bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak program, radyo programcısı Geveze'nin sunumu ve moderatörlüğünde gerçekleşecek. Fuar programı, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yönetim danışmanı ve yazar İdil Türkmenoğlu, teknoloji ve sürdürülebilirlik iletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, teknoloji yazarı ve trend avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, DG Doğru Geri Kazanım kurucusu Nagihan Yılmaz, AnatolianCraft kurucusu Bilge Can, Usersdot kurucusu Şevin Ballıktaş, Networking Eğitmeni Erdal Uzunoğlu, yazar eğitmen ve konuşmacı Hülya Mutlu gibi alanında önde gelen isimlerin katılımıyla çeşitli oturumlara ev sahipliği yapacak.

3'üncü İstanbul Kariyer Fuarı'na ücretsiz kayıt yapmak için aşağıdaki link üzerinden veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor:

https://kariyerfuari.com/kayit/

https://paylas.istanbulsenin.istanbul/kobilservice'sID=77d9950c-d252-4cc9-8ff5-44b2aee8b019&detailId=13959