7 İlde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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7 İlde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

7 İlde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı çeşitli törenlerle kutlandı. Törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, tebrikler kabul edildi, şiirler okundu, halk oyunları ve askeri gösteriler yapıldı. Programlar, askerlerin ve öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Çiçek, Can ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle sona erdi.

Sivas

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ile Belediye Başkanı Adem Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Şimşek, Coşar ve Uzun, burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Şimşek, Coşar ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

Halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Kutlama programı Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hüseyin Kök, Garnizon Komutanı Hava İstihbarat Albayı Nedim Bildik ve Belediye Başkanı Rasim Arı, tebrikleri kabul etti.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda devam eden törende, Kök, Bildik ve Arı, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Komandoların silahlı gösteri tatbikatının ardından bir asker, Vali Kök'e Türk bayrağı teslim etti. Törende, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi de sahne aldı.

Geçit töreninin ardından sona eren programa, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik makamına geçen Sarıibrahim, Durmuş ve Önal, burada tebrikleri kabul etti.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende, Sarıibrahim, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Yüzbaşı Turgay Tütüncü, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiir dinletisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Muhammet Serdar Özkurt ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özkan, Özkurt ve Arslan, katılımcıların bayramını kutladı.

Jandarma Üsteğmen Emre Çelik, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Komandoların gösteri sunduğu ve halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Valiliğinde tebriklerin kabul edilmesinin ardından valilik önünde devam eden törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Kırşehir Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Mehmet Köse, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Mehter takımı, halk oyunu ekipleri ve Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Niğde

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Nedim Akmeşe, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akmeşe, Yetiş ve Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı.

Jandarma Üsteğmen İlker Konuş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Dinçer, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Güncel, Yozgat, Niğde, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 İlde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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