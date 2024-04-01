31 Mart Yerel Seçimlerinde Kadınlar Belediye Başkanlığını Kazandı

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/MEHMET OFLAZ
31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 5'i büyükşehir olmak üzere 11 ilde belediye başkanlığını kadınlar kazandı. Kadın adaylar içinde tek milletvekili olan Burcu Köksal Afyonkarahisar'da ipi göğüslerken, belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 4'ü DEM Parti'den 1'i AK Parti'den seçildi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 1'i AK Parti'den, 4'ü DEM Parti'den seçildi. Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Tekirdağ'da büyükşehir belediye başkanlığını kadınlar kazandı.
KAZANAN KADINLAR
Seçilen kadın belediye başkanları ve partileri şöyle:
Aydın: Özlem Çerçioğlu CHP, Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük DEM Parti, Eskişehir: Ayşe Ünlüce CHP, Gaziantep: Fatma Şahin AKP, Tekirdağ: Candan Yüceer CHP, Ağrı: Hazal Aras, DEM Parti, Afyonkarahisar: Burcu Köksal, CHP, Batman: Gülistan Sönük DEM Parti, Bilecik: Melek Mızrak Subaşı CHP, Edirne: Filiz Gencan Akın CHP, Siirt: Sofya Alağaş DEM Parti.
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik amacıyla alternatif bir güzergah açıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ile iki çocuğu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu. Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, evinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. yakalandı. Operasyonda 35 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Y.V. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısını gösteren deliller bulundu. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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