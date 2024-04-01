31 Mart Yerel Seçimlerinde Kadınlar Belediye Başkanlığını Kazandı

Sinop'ta kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik amacıyla alternatif bir güzergah açıldı.