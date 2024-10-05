31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Başladı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri iş birliği ile düzenlenen "31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" açılış konuşmaları ve ateş yakma töreni ile başladı.

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, Muğla Müzesi önünde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 3 gün sürecek şenlikle Muğla'nın özünü, kültürünü, zenginliklerini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi. Gonca Köksal, şunları söyledi:

"'Menteşe yazılsa da Muğla diye okunur' dedik"

"Kültür ve sanat şenliğinin bu yıl 31.sini düzenliyoruz. Yerel farklılıklarımızı, tarihimizi, doğal ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Arasta'mızı, Değirmendere'mizi, Saburhane'mizi, Karabağlar Yayla'mızı etkinlik noktaları olarak belirledik. Şenliğimizin her bir köşesinde çocuklarımızın eğleneceği oyun alanları ve atölyeler hazırladık. Yaş almışlarla Yeni Türkü'yü, gençlerle de Pinhani'yi şehrimizin kalbinde Cumhuriyet Meydanı'nda dinleyelim istedik. 1984'de Erman Şahin Başkan'ımızla başlayan ve diğer belediye başkanlarımızın devam ettirdiği Muğla Kültür Şenlikleri'ni tek tek saydık ve 30 rakamına ulaştık. Hepsinin emeğine saygı duyduk ve bu şenliği 31. şenlik olarak duyurduk. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras ile 'Menteşe yazılsa da Muğla diye okunur' dedik ve şenliğimizin adını da Muğla Kültür ve Sanat Şenliği koyduk."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ahmet Aras da açılış konuşmasında, Muğla'nın birbirinden değerli 13 ilçesi ile "dünya kenti" olduğunu söyleyerek, bu özel kenti tüm değerleri ile koruyarak geleceğe taşıyacaklarını belirtti. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Yereli koruyarak dünyaya hep birlikte açılacağız"

"Ege ve Akdenizin birleştiği, birbirinden değerli 13 ilçesi ile Muğla bir dünya kenti. Aynı zamanda değerleri ile Muğla bir dünya mirası. Bizler Muğlamızı dünyaya korunmuş yapısı, kültürel değerleri ile tanıtmak için uğraşıyoruz. Bizlerden önceki belediye başkanlarımız bu şehri tüm değerleri ile kimliği ile korumuş. Bizler de yereli koruyarak dünyaya açılacağız. Turizmle bu şehri herkes görsün, ziyaret etsin istiyoruz. Muğla'nın gençleri şehirlerinde kalsın, burada kazansın istiyoruz. Göreve geldiğimizden beri Dünya Kenti Muğla mottomuzla çalışıyor, ziyaretlerde bulunuyoruz. Rodos, Fransa ziyaretleri bugün dünyaca ünlü bir belgesel kanalını Arasta'mızda ağırladık. Macaristan baş konsolosluğumuz Muğla merkezimiz yani Menteşe ilçemizde açıldı, yakın zamanda da Fransa konsolosluğumuz burada açılacak. Hep birlikte valiliğimiz, kaymakamlığımız, üniversitemiz, meslek odalarımız, muhtarlarımız Muğlamızı Dünya Kenti Muğla vizyonuyla, tüm değerleri, kimliği ile tüm dünyaya anlatacağız. Muğla mükemmel bir şehir ve her şeyin en iyisini hak ediyor."