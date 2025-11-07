4'üncü Uluslararası Tarsus Festivali... Ali Mahir Başarır:  Bu Ülkeye Demokrasiyi Getireceğiz, Ülkeyi Özgürleştireceğiz, Barışı Sağlayacağız

(MERSİN) - 4'üncü Uluslararası Tarsus Festivali açılış töreninde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisinin de aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında fezleke hazırlanmasına ilişkin, "Hiç problem değil. Bana nerede dokunur? Meclis'te dokunur. Ama bu iklimi yaratanlara halk sandıkta dokunacak, ben buna eminim. Eleştiri olmazsa, itiraz olmazsa, tepki olmazsa demokrasi diye bir şey olmaz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, ülkeyi özgürleştireceğiz, barışı sağlayacağız. Sandık kapandıktan sonra bu ülkenin bakanları, cumhurbaşkanı 86 milyonun bakanı ve cumhurbaşkanı olacak. Bunu başaracağız ve bunu hep beraber yapacağız. 2027 olur, zamanında olur, seçim bilemem ama bir değişim şart" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, açılış töreni konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Tarsus sadece bir şehir olarak değil, medeniyetlerin buluşma noktası, kültürün doğduğu bir coğrafya olarak karşınızda duruyor. ve biz binlerce yıllık bu mirasın tam kalbinde sanatın ve kardeşliğin diliyle bir aradayız. Tarsus, Berdan'ın sularından Akdeniz'e uzanan, geçmişle geleceği aynı gökyüzünde buluşturan bir şehirdir. Bir zamanlar Kleopatra'nın yürüdüğü, Şahmeran efsanesinin fısıldandığı, Sen Pol'ün dualarını ettiği bu topraklar, bugün yeniden insanlığın ortak sesiyle nefes alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyemizin 4. Uluslararası Tarsus Festivali sadece bir etkinlik değil; farklı kültürlerin, inançların ve sanat anlayışlarının ortak paydasıdır. Evet, bu festival birçok kurum ve paydaşın katkısıyla düzenleniyor. Ama biz biliyoruz ki her misafiriyle, her sanatçısıyla, her melodisiyle bu festivalin ruhunun adı Tarsus'tur. Bu festivalde emeği geçen başta Mersin Büyükşehir Belediyemize, sanatçılarımıza, akademisyenlerimize, gönüllü tüm kurumlara ve bu şehrin gönlü geniş insanlarına teşekkür ediyorum.

Hepinize barış dolu, umut dolu, sanatla güzelleşen günler dileyerek festivalimizin 3 gün dolu dolu geçmesini ve bütün hemşerilerime, esnafımıza, bu anlamda değer katacak tüm Tarsus halkına şimdiden güzel günler geçirmelerini, eğlenmelerini; Vahap Başkanımın dediği gibi, sorunları 3 gün boyunca bir tarafa bırakıp bu günlerin tadını çıkarmalarını istiyoruz."

Mehmet Emin Ekmen: Akdeniz Eş Belediye Başkanlarımızı da bir an önce görevlerinin başında görmek istiyoruz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:

"İlçe belediye başkanlarımızı görünce, inşallah Akdeniz Eş Belediye Başkanlarımızı da bir an önce görevlerinin başında ve bir sonraki resmi programda bu sıfatlarıyla aramızda görme isteğimi de ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok zor günlerden geçtiğimiz bir zaman diliminde, evlatlarımızın, gençlerimizin, kadınların çok zorluklar yaşadığı bir dönemde; her sabah televizyonu açtığımızda özgürlüklerimize, hukuka, demokrasiye darbe vuran gelişmelerin yaşandığı bir süreçte bizi 3 gün boyunca bu kaotik atmosferden uzaklaştıracak kültür, tarih, sanat, gastronomi ve en önemlisi Mersinlilerle buluşturacak bu güzel etkinlik için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Bugün Tarsus'tayız. Ama çok iyi biliyoruz ki Tarsus'tan Anamur'a kadar Mersin'imizin her bir metrekaresi doğa, tarih, kültür, sanat ve insanlığın ortak değerlerinin taşıyıcılığını yapan bir kültürel mirasa sahiptir. Gerçekten bugün Mersin sadece bahsettiğimiz bu varlık, sadece on binlerce yıllık tarihten bugüne taşıdığı değerleriyle değil; bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı idare tarzıyla da Türkiye'de bir model olarak incelenmeyi ve hak ettiği değeri bulmayı hak ediyor.

Elbette sayılan hizmetler önemli. Ama şöyle bir adım geriye dönüp baktığımızda Sayın Vahap Seçer'in Mersin'in bütün değerlerini kapsayan, kimseyi öteki görmeyen ve bence en önemlisi bu milletten emaneten elde ettiği gücü toplumsal, siyasal, ekonomik bir güç olarak muhataplarına, paydaşlarına ve rakiplerine uygulamayan yönetim tarzı şüphesiz Türkiye için çok önemli bir örnekliktir. Bu yoğun tartışmaların ışığında Mersin, kendi sosyolojisiyle birlikte bu yönüyle de Türkiye'ye örnek olmayı hak ediyor. Türkiye'nin kıyısında büyük bir şehiriz. Maalesef hak ettiği kadar ulusal gündemde yer bulmuyoruz. Ben bu yönüyle buna dikkat çekmek isterim.

Diğer bir konu da hanımefendi Sayın Meral Seçer'in öncülüğünde; çiftçilikten girişimciliğe, dokuma sanatından çeşitli atölyelere kadar Mersinlileri, özellikle Mersinli kadınları hayatın her alanına katan kadın odaklı belediye hizmetlerinin de Türkiye'deki örneklerine göre ayrı ve nitelikli bir örneklik sunduğunu düşünüyorum. Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hanımefendiye bu güzel hizmetler için teşekkür ediyorum."

Ali Mahir Başarır: Ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya izin vermeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Tarsus Festivali, memleketimize, ilçemize ayrı bir değer kattı. İlk yapıldığında da buradaydık. Ama günden güne ilçemizde, Mersin'de, Türkiye'de büyük bir ilgi görüyor. Ben Aydıncık Belediye Başkanımı, Anamur Belediye Başkanımı, Silifke Belediye Başkanımı, Mezitli, Toroslar Belediye Başkanlarımı görüyorum. Yani tüm Mersin'in ilçeleri bugün aynı coşkuyu, aynı heyecanı yaşıyor. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu festival önemli. Tarsus güçlü tarihi olan bir kent. Tarsus yemeğiyle, sanatıyla, insanıyla gerçekten önemli bir yer. Bunu tüm dünya tanımalı, bilmeli. Uzunca bir süre ihmal edildi, doğru. Ama Tarsus, Mersin 7 yıldır emin ellerde; bu bize huzur veriyor, Ankara'da siyaset yapan milletvekilleri olarak.

Bakın burada binlerce insan bugün eğlenecek, bu sokaklarda beraber olacak. Hangi partili olduğu, bize oy verip vermediği hiçbir önem taşımıyor. Artık ayrışmak, bölünmek, 'o'cu, bu'cu gibi kavramlarla bu toplumu kutuplaştırmak, bu siyaseti gütmek hiçbir fayda getirmiyor. Buna son vermeliyiz. Bakın Mersin buna son verdi. Tarsus buna son verdi. En son seçimlerdeki sonuç ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy aldığı yerler denince İzmir, Beşiktaş, Kadıköy akla gelirken, şimdi Mersin akla geliyor. Neden? İnsan ayırmadığımız için. Herkesi kucakladığımız için. Herkese sarıldığımız için. Sabah insanlar saat 6'da kapı çalındığında polis görmemeli. İnsanlar huzurla uyanmalı.

Bakın buraya geldim, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut dedi ki 'Geçmiş olsun.' 'Ne oldu?' dedim. 'Sayın Genel Başkan Özgür Özel ile sana fezleke geldi, dokunulmazlıkların kalkıyor.' dedi. Hiç problem değil. Bana nerede dokunur? Meclis'te dokunur. Ama bu iklimi yaratanlara halk sandıkta dokunacak, ben buna eminim. O yüzden belediye başkanlarımızı, siyasetçileri, sanatçıları, gazetecileri, gençleri, tweet atanları, eleştirenleri, konuşanları tutuklamayalım. Biz bunu yapmayacağız. Eleştiri olmazsa, itiraz olmazsa, tepki olmazsa demokrasi diye bir şey olmaz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, ülkeyi özgürleştireceğiz, barışı sağlayacağız. Sandık kapandıktan sonra bu ülkenin bakanları, cumhurbaşkanı 86 milyonun bakanı ve cumhurbaşkanı olacak. Bunu başaracağız ve bunu hep beraber yapacağız. 2027 olur, zamanında olur, seçim bilemem ama bir değişim şart.

Bu ülkede insanları seven, insanları kucaklayan, artık karpuz gibi ikiye bölmeyen bir anlayış gelmeli. Bunu hep beraber yapacağız. Bunu nasıl yapacaksınız diyorlar; işte Mersin'de yapıldı. Kütüphaneden çiftçinin ilacına, tohumundan gübresine, insanların yemeğine, çocukların bursuna, okul ihtiyaçlarına kadar bunları karşılayan bir Mersin Belediyesi var. Demek ki sosyal devlet böyle bir projeyi uygulayabiliyor. Bütçesinin üçte ikisini ezilenlere verebiliyor. Öyle bir iktidar da gelecek ki bu ülkede artık ezilenlerin babası, sahibi olup onlara sahip çıkacak. Bunu da hep beraber yapacağız diyorum."

Tekin Bingöl: Birlikte, dayanışmacı bir anlayışla Türkiye'yi huzurun ülkesi yapmak zorundayız.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, şunları kaydetti:

"Nazım ne kadar güzel söylemiş: 'Yaşamak bir ağaç gibi tek başına ve bir orman gibi kardeşçesine.' İşte bu şehir bir orman gibi kardeşçesine yaşıyor, özgürlüğün tadını çıkarıyor. Bu çok önemli bir şey. Ben başta değerli kardeşim Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve bütün çalışma arkadaşlarına bu özgürlük havasını Mersin'in her köşesine taşıttıkları için yürekten kutluyorum. Bakıyorum da bir dönem önce belediye başkanlarımızın sayısı vallahi bir elin parmakları kadar bile değildi. Şimdi maşallah arka sırayı neredeyse tamamen doldurmuşlar. Birkaç eksiklik var, onu da ilk yerel seçimlerde mutlaka tamamlayacağız. ve bu hizmetler Mersin'in her köşesine adım adım yayılacak.

Mersin hizmetleri gerçekten çoktandır hak etmişti. Elbette Vahap Başkan'dan önceki belediye başkanlarına da haksızlık etmeyelim, onlar da o günün koşullarına göre yapabildikleri ölçüde iyi hizmetler yaptılar. Ama gelin görün ki vallahi Vahap Başkan belediye başkanı olduktan sonra bir sihirli el değdi, bir şey oldu. Mersin'in hizmet alması, Mersin'de ayrımcılığı reddeden kardeşlik hukukunun sonuna kadar tesis edildiği bir belediyecilik anlayışı elbette hepimizi mutlu ediyor. Yüzde 60'a varan oy almak kolay değil. Bunu başarmak için de insan odaklı belediyecilik çok önemli. İnsan odaklı belediyecilik yaptın mı, halka dokundun mu, altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal devlet anlayışıyla fakire el uzattın mı; vallahi 60 da olur, 70 de olur, 80 de olur. İnanıyoruz, o günler de gelecek.

Türkiye'de insanların ciddi sorunları var. Yaşam koşulları çok zorlanmış. İnsanlar yaşama tutunmak için adeta çırpınıyor. Akşam evin reisi evine gittiğinde sofrasına bir kap yemek koyabilmişse, ekmek götürebilmişse onu bile artık çok kıymetli buluyor. Türkiye'nin bu zorlu sürecini siyasi partiler, ayrım gözetmeksizin bir arada, dayanışmacı bir anlayışla aşmak zorunda. Birlikte, dayanışmacı bir anlayışla Türkiye'yi huzurun ülkesi yapmak zorundayız. Türkiye'deki 86 milyonun bir arada, mutlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek zorundayız. Siyasetçinin birincil önceliği budur. Siyasetçi siyaset yapıyorsa insanlık için yapmak zorundadır. Adaleti, özgürlüğü, hakkı ve hukuku tesis etmek siyasetçilerin birincil önceliği olmalı.

Bir ülkede eğer hak ve hukuk tesis edilmemişse, eğer ayrımcılık varsa, eğer insanlar arasında birliği ve dayanışmayı yok eden bir siyaset anlayışı söz konusuysa o ülkede hiçbir şey başarılmaz. Bunu ilk genel seçimde siyasetçiler, bir arada, bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir anlayışla hayata geçirecekler. Buna yürekten inanıyorum. Biz bunları başaracağız."