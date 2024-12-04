5. Esenler Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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5. Esenler Film Festivali Başlıyor

Esenler Film Festivali, 13-17 Aralık'ta 'aile' temasıyla ödüllü filmleri izleyicilerle buluşturacak.

04.12.2024 15:18
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl "aile" temasıyla 5. kez düzenlenen "Esenler Film Festivali", 13-17 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren ödüllü filmler izleyicilerle buluşacak.

Festivalin "Yakın Plan Türkiye" bölümünde yurt içi ve yurt dışı festivallerinden ödüllerle dönen yerli yapımlar seyirci ile buluşacak.

Dünya prömiyerini 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren ve çeşitli festivallerde ödüller alan Belkıs Bayrak imzalı "Gülizar", yurt içi festivallerde çeşitli ödüllerle dönen Erkan Tahhuşoğlu'nun yönettiği "Döngü", yönetmen İsmail Güneş'in yeni filmi "Kurban" ve Müge Uğurlar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Derun", festival kapsamında gösterilecek.

Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan filmler izleyicilerle buluşacak

Festivalin "Aile Filmleri Seçkisi" ise önemli yönetmenlerin imzasını taşıyan uzun metraj yapımlardan oluşuyor.

Bu seçkide, Azerbaycan'ın ödüllü yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu'nun Türkiye prömiyerini 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan üçüncü uzun metraj filmi "Meryem" ve Özbekistan'ın ödüllü yönetmenlerinden Shokir Kholikov'un uluslararası festivallerden ödüller alan ilk uzun metraj filmi "Sunday" filmi seyircilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca "Meryem" ile "Sunday" filminin yönetmenlerin, başrol oyuncularının ve yapımcılarının katılımıyla İstanbul galaları festivalde yapılacak.

Yine aynı bölümde Kırgızistanlı yönetmen Asel Zhuraeva'nın "Tenir Bendi", İranlı yönetmen İsmail Monsef'in "Kömür "ve Zeki Subaşı'nın yönettiği "Bizim İçin" filmleri gösterilecek.

"Ekip Siberay" ile "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" filmleri çocuklar için festivalde

5. Esenler Film Festivali'nin çocuk filmleri seçkisinde de yönetmenliğini Haydar Sinan Güngör ve Yunus Emre Çakır'ın üstlendiği "Ekip Siberay" ile Ali Karaçam'ın yönettiği "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" filmleri de minik sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, beş gün boyunca Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri, ustalık sınıfları, söyleşiler ve panellere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl rekor düzeyde başvurunun gerçekleştiği festivalin "Kısa Film Yarışması" ve "Kısa Film Yapım Desteği" finalistleri ise daha sonra açıklanacak.

Ödüllü kısa filmcilerin yarıştığı her iki kategoride finalistler büyük ödüller için yarışacak. Dereceye girenlere ödülleri, 17 Aralık akşamı Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5. Esenler Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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