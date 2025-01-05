57 Yıldır Ahşap Tabure Üreten Antepli Mehmet Usta'nın Hikayesi - Son Dakika
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57 Yıldır Ahşap Tabure Üreten Antepli Mehmet Usta'nın Hikayesi

57 Yıldır Ahşap Tabure Üreten Antepli Mehmet Usta\'nın Hikayesi

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda 72 yaşındaki Mehmet Gürültü, 57 yıldır ahşap tabure yaparak geçimini sağlıyor. Gözünü ve parmağını kaybetmesine rağmen mesleğine devam eden Gürültü, eski günlerdeki yoğun siparişlerin yerini çok az sayıda siparişin aldığını belirtiyor.

05.01.2025 09:38  Güncelleme: 09:40
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İZMİR'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanında ahşap tabure üreten Mehmet Gürültü (72), 57 yıldır mesleğini sürdürüyor. Mesleğini yaparken sol gözünü ve parmağını kaybettiğini anlatan Gürültü, "Çok zorluklar yaşadım ama mesleğe devam ettim" dedi.

Dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından olan Kemeraltı'nda ahşap ustalığı yapan Mehmet Gürültü, 15 yaşında memleketi Gaziantep'te başladığı ahşap tabure mesleğini 57 yıldır icra ediyor. 1974 yılında İzmir'e gelen, babasıyla sokak sokak dolaşarak ellerindeki tabureleri satan Gürültü, ilk dükkanını 1978'de Eşrefpaşa'da açtı. Yaptığı tabureleri Eşrefpaşa'dan Kemeraltı'na taşımak zor olduğu için atölyesini Kemeraltı'na taşıyan Gürültü, çarşıda 'Tabure ustası Antepli Mehmet Usta' olarak biliniyor. Mesleğinin son temsilcilerinden Gürültü, ağacı tornada işleyerek ahşap tabure yapıyor.

'SOL GÖZÜMÜ VE PARMAĞIMI KAYBETTİM AMA SANATIMDAN KAÇMADIM'

Okumak istemediğini bu nedenle mesleğe yöneldiğini belirten Gürültü, "Babam beni nereye götürse oradan hep kaçtım. Bir ay çalışırdım, sonra başka yere giderdim. Ustam taburenin üstünde otururken, babam 'Bu oğlanı çırak alır mısınız? Nereye koyduysam sanattan kaçtı' dedi. Ustam bu teklifi kabul edince sanata öyle başladım. Askere gidene kadar bir daha hiç sanattan kaçmadım. Askerliği bitirdim, geldim. Gaziantep'te bir sene kadar devam ettim, daha sonra İzmir'e taşındık. İzmir'de de sanatımı bırakmadım" dedi.

1988 yılında talaş parçası kaçan sol gözünü kaybettiğini dile getiren Gürültü, "Bu olaydan sonra bir sene ara verdim sonra sanatıma devam ettim. Parmağımı da model çıkarırken komşunun planyasına kaptırdım. Bir sene de onun için ara verdim, çok zorluklar yaşadım ama mesleğe devam ettim" ifadelerini kullandı.

'ESKİDEN MAL YETİŞTİREMEZDİK'

"İzmir'e ilk geldiğimizde evin altında tabureleri yapardım, babam satardı" diyen Mehmet Gürültü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam elinde 3-4 tane tabure götürürdü, 5 dakika sonra geri gelirdi. Yolda giderken tabureleri isterler, sipariş verirlerdi. 10 tane daha çıkarırdım, babam yine götürür satardı. 1978'de Eşrefpaşa'da dükkan açtık. Bodrum, Marmaris, Kuşadası'ndan kafe sahipleri, tatilciler gelip sipariş verirdi. Eskiden işler çok güzeldi. Ayda 100-150 tane sipariş alırdık, mal yetiştiremezdik. Her yerden de sipariş alırdık. Şu anda o kapasite yok. 5-15 tane sipariş alıyoruz. Yazdan yaza 50 tane satarsan satarsın. Tabureleri çay ocağı ve kafeler alıyor, evlerinin balkonlarına ve iş yerlerine de alıyorlar. Tabure ustası Antepli Mehmet Usta dedikleri zaman arayıp buluyorlar."

Eskiden yargıç tokmağı da yaptığını dile getiren Gürültü, "Haftada 30-40 tokmak yapardık, şimdi kalmadı. Zeytin tokmağı yapardık. Hiçbir tanesi yok. Sanata heves eden insan kalmadı. Yaşlandım, gözüm de görmüyor. Seneye bu bırakmayı düşünüyorum. Senelerimi verdim, bir kişiyi yetiştirsem ne mutlu olurum ama kimse heves etmiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Mehmet Usta, Kemeraltı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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