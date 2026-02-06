Furkan Apartmanı'nda Adalet Nöbeti

Haber: Mehmet OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, depremin üçüncü yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir, "Biz 3 yıldır adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Haklı davamızdan asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz" dedi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise "Acılarını paylaşıyoruz. Unutmuyoruz. Affetmiyoruz. Helalleşmiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi.

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, depremin üçüncü yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Adalet nöbetini CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP ?Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ziyaret etti.

Enkaz alanına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Aileler, enkaz alanında "Unutmak yok, affetmek yok, hellaşmek yok" sloganı attı.

"Canlarımız için adalet istiyoruz"

Enkazda kaybeden 51 kişinin ismi okundu ve vatandaşlar "burada" diye haykırdı. Aileler adına yapılan açıklamada, "13 Şubat günü saat 10.00'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmamızda, bizi yalnız bırakmayan, adalete inanan vicdan sahibi herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Canlarımız için adalet istiyoruz" denildi.

"Her biri bir can, her biri bizim bir parçamız..."

Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir ise şöyle konuştu:

"Bundan 3 yıl önce, 6 Şubat 2023 saat 04.17'de, Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 400 bin konutlu ilçede yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 canımızı kaybettik. 'Kaybettik' demek ne kadar zorsa, '51' sayısını söylemek de o kadar zor. Çünkü bu bizim için bir sayı değil. Her biri bir can, her biri bizim bir parçamız. Her biri hayalleri, hayatları yarım kalmış insanlardı. Geride sevdiklerini bırakan insanlardı. Biz 3 yıldır adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Haklı davamızdan asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız. 13 Şubat'ta karar duruşmamız görülecek. Her zaman olduğu gibi yine orada olacağız. Adalete güvenmek istiyoruz. İnanmak istiyoruz. Herkes için adil bir sonuç istiyoruz. Bu dayanışmada, bu davamızda herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Vicdan sahibi, adalete inanan herkesi o gün yanımızda bekliyoruz"

"Adaletsizlik düzeni 3 yıldır her gün yaralarımızın kabuğunu söküyor, tekrar tekrar kanatıyor"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ın üzerinden 3 yıl geçti. 11 kentin en yaralılarından biri olan Antep'te, Nizip'te, yıkılan tek bina Furkan Apartmanı'nın önündeyiz. Depremde komşu olanlar, iş arkadaşı olanlar, birbirinden alışveriş yapanlar, sokakta karşılaşıp selam verenler; bu yıkıntıların altından çıkardıkları canlarla kan kardeşi oldular. Bu kan kardeşliği, 3 yıldır süren adalet mücadelesiyle pekişti."

İsterdik ki acılarımız kabuk bağlamadan, yaralarımız kabuk bağlamadan, adalet duygumuz tazelensin, adalet yerini bulsun ve biz sadece yasımızla baş başa kalalım istedik. Ama bu adaletsizlik düzeni 3 yıldır her gün yaralarımızın kabuğunu söküyor, tekrar tekrar kanatıyor. 11 kentin tamamında on binlerce deprem davasında; bilirkişi raporlarından mahkeme heyetlerinin tutumlarına, faillerin sergilediği arsızlığa kadar her şey yaralarımızı daha da kanatıyor. Bunun bir sebebi var: Güvendikleri bir şey var. Cezasızlığa güveniyorlar. Keyfiliğe güveniyorlar. Kurdukları rant düzenine güveniyorlar. Dava süreçlerinde 'Tutukluluk kararım kaldırılsın, adli kontrolüm kaldırılsın; başka işlerim var' diyebiliyorlar.

Bizim acılarımız ise hala taze. İsimleri tek tek sayarken uykularımız kaçıyor. Ekmek boğazımızda düğümleniyor. Çocuklarımızın başını severken kaybettiklerimizin acısıyla elimiz titriyor. ve utanmadan, deprem bölgesinde hayatı yeniden kurmaya çalışan insanlara 'depremzede rehaveti' diyebilen bir anlayışla karşı karşıya kalıyoruz. Reddediyoruz bunu. Utanıyoruz. Furkan Apartmanı'nın önünden, 11 kentte hayatı yeniden kurmak için mücadele eden; çocuklarına huzurlu, güvenli bir ülke bırakmak için didinen; elektrik kesintilerine, barınma, eğitim ve sağlık sorunlarına rağmen hayata dişleriyle, tırnaklarıyla tutunan tüm depremzede kan kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Unutmuyoruz. Affetmiyoruz. Helalleşmiyoruz."

"Resmi kurumlara düşen görev yas tutmak değildir"

Depremde Adana'da yıkılan Belük Apartmanı'nda eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey de dayanışmaya geldiğini belirtterek, "Resmi kurumlara düşen görev yas tutmak değildir. Helalleşmek değildir. Resmi makamlara düşen; yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği böyle bir felakette, dünden bugüne ihmali, imzası ve yetkisi bulunanları ortaya çıkarmaktır" dedi.