6. Türkiye-Çin Ekonomik Forumu İstanbul\'da düzenlendi

Tokat'ta Deprem Sonrası Yapı İncelemeleri

Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.