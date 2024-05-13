6. Türkiye Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika
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6. Türkiye Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda Gerçekleştirildi

6. Türkiye Voleybol Şampiyonası Kuşadası\'nda Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğince düzenlenen 6. Türkiye Voleybol Şampiyonası, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. 15 takımın mücadele ettiği organizasyonda kızlar kategorisinde birinci Bingöl, erkekler kategorisinde ise birinci Muş oldu. Aydın takımları ise 'en sempatik takım' seçildi.

13.05.2024 15:12
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğince 6. Türkiye Voleybol Şampiyonası, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan 14-18 yaş arası 260 sporcudan oluşan 15 takım mücadele etti.

Kuşadası Kapalı Spor Salonunda, 8-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci Bingöl, ikinci İstanbul üçüncü Malatya, erkekler kategorisinde de birinci Muş, ikinci Adana, üçüncü İstanbul takımları oldu.

Kız ve erkek olarak mücadele eden Aydın takımları da müsabakaların "en sempatik takımı" seçildi.

Ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6. Türkiye Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika

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